“Outlander” Stagione 5 in arrivo su Netflix negli Stati Uniti a maggio 2022

straniero le stagioni 1-4 sono in streaming su Netflix negli Stati Uniti e, come forse saprai, la stagione 6 dovrebbe iniziare in onda a marzo 2022. Se stai cercando quando entrambe le stagioni 5 di straniero sarà su Netflix USA, sei nel posto giusto dato che arriverà a maggio 2022.

Il dramma sui viaggi nel tempo della stessa casa di produzione di Netflix La corona è stato uno dei preferiti dai fan da quando è andato in onda nel 2014 e finalmente è arrivato su Netflix nel 2019 con le stagioni 1 e 2 aggiunte a maggio 2019. La stagione 3 è poi arrivata su Netflix a dicembre 2019 con la stagione 4 in arrivo a gennaio 2021.

Al di fuori degli Stati Uniti, Netflix trasmette lo spettacolo anche nella maggior parte delle regioni, tra cui Netflix Australia, Canada, India, regioni dell’America Latina, alcuni paesi europei e alcune regioni asiatiche. La maggior parte di queste regioni riceve episodi settimanali di straniero e attualmente sono in streaming tutte e cinque le stagioni.

straniero non è su Netflix nel Regno Unito, ma la serie è disponibile su Prime Video dove è elencata come “Amazon Exclusive”.

Quando sarà la stagione 5 di straniero essere su Netflix?

Per la maggior parte delle regioni del mondo, hai già accesso alla stagione 5 di straniero. Netflix Canada e Australia hanno ricevuto la stagione 5 all’inizio del 2021 con altre regioni che hanno avuto la fortuna di averlo come Netflix Original e di ricevere episodi settimanali. Non è il caso degli Stati Uniti, tuttavia.

Siamo stati in grado di prevedere con precisione quando Netflix USA avrà nuove stagioni e la nostra previsione straniero la quarta stagione si è avverata quando è stata aggiunta alla fine di gennaio 2021.

Netflix negli Stati Uniti ottiene nuove stagioni di straniero esattamente due anni dopo che il loro finale è andato in onda su Starz negli Stati Uniti. Ciò significa che Netflix USA non riceverà la stagione 5 di straniero fino a maggio 2022. Ciò significa che non potrai recuperare il ritardo sulla stagione 5 prima che la stagione 6 inizi a essere trasmessa a marzo 2022.

Ciò è stato confermato da Netflix a fine aprile con straniero la stagione 5 è stata confermata su Netflix USA il 10 maggio 2022.

Quando sarà la stagione 6 di straniero essere su Netflix?

Guardare avanti alla stagione 6 (che inizierà in onda dal 6 marzo 2022) ancora una volta quando la nuova stagione arriverà su Netflix dipende da dove vivi.

Ne abbiamo parlato in modo completo quando lo spettacolo sarà trasmesso in streaming qui, ma TL; DR è che Netflix US non riceverà la stagione 6 fino alla metà del 2024 mentre altri riceveranno episodi settimanali e altri alla fine del 2022, all’inizio del 2023.

