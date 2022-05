Outlander, Lincoln Lawyer e altro ancora

Questo fine settimana, sistemati e rilassati con alcuni fantastici programmi Netflix. Lo streamer offre molte fantastiche scelte degne di abbuffata per farti divertire tutto il fine settimana. Maggio 2022 vedrà molte nuove uscite su Netflix, inclusa l’attesissima quarta stagione di Cose più strane alla fine del mese.

L’elenco dei 10 migliori programmi TV di Netflix di questa settimana è un ottimo punto di partenza per cercare i migliori programmi da guardare. Questa settimana, Ozark è al primo posto con The Circle, Benvenuti nell’Eden, Selling Sunset, e Bridgerton riempiendo alcuni dei punti rimanenti.

Se sei dell’umore giusto per un’abbuffata di film, dai un’occhiata ad alcuni fantastici originali Netflix come Padre Nostro, Operazione Carne Tritata, Ultimo Anno, e Marmaduke.

I migliori nuovi programmi Netflix del 14 maggio 2022

Ora diamo un’occhiata ai nostri consigli per alcuni fantastici programmi Netflix per il prossimo fine settimana.

Outlander stagione 5

La quinta stagione del popolare dramma storico straniero è ora disponibile per lo streaming. Questa serie è basata sulla serie di romanzi scritta da Diana Gabaldon che è stata creata da Ronald D. Moore e va in onda su Starz.

La serie segue Claire Randall (Caitriona Balfe), un’infermiera della Seconda Guerra Mondiale che viene misteriosamente portata indietro nel tempo fino al 1743, dove incontra un affascinante guerriero delle Highland, Jamie Fraser (Sam Heughan). straniero presenta un incredibile cast di personaggi che attirano gli spettatori mentre la storia si svolge con interesse e intrighi.

L’avvocato Lincoln stagione 1

La prima stagione della serie originale Netflix L’avvocato Lincoln è stato rilasciato il 13 maggio. Questo spettacolo è basato su una serie di romanzi scritti da Michael Connelly, con la prima stagione basata sul secondo libro della serie, Il verdetto d’ottone.

Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) è un avvocato di Los Angeles che si occupa di casi grandi e piccoli mentre gestisce il suo ufficio dal sedile posteriore della sua Lincoln Town Car con autista.

L’avvocato Lincoln nel cast anche Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole, Angus Sampson e Christopher Gorham.

Le mamme lavoratrici stagione 6

Stagione 6 della sitcom canadese Mamme lavoratrici è ora disponibile per lo streaming. Catherine Reitman è la creatrice, produttrice esecutiva, scrittrice e protagonista della serie prodotta da Wolf + Rabbit Entertainment, la società di produzione di proprietà di Reitman e suo marito, Philip Sternberg.

La serie è un must per tutte le mamme che si sentono come se stessero facendo qualcosa di sbagliato. È uno sguardo esilarante e schietto alla maternità attraverso l’obiettivo di quattro mamme ambiziose che si destreggiano tra la cura dei propri figli, gli impegni familiari e i lavori ad alta pressione.

Amore, morte e robot

La serie animata per adulti Amore, morte e robot attualmente ha due volumi disponibili su Netflix. Il 20 maggio uscirà il terzo volume. Ora è il momento perfetto per guardare o rivedere questa serie per prepararsi alla prossima stagione.

Amore, morte e robot è una serie antologica in cui i tre elementi del titolo sono presenti negli episodi, sebbene alcuni episodi non li contengano tutti e tre. Ogni episodio è una storia a sé stante con una durata di poco meno di 20 minuti. Un aspetto unico di questa serie è che ogni storia è animata da una diversa troupe di animazione con artisti di vari paesi.

Grace e Frankie stagione 7

L’ultima stagione della serie originale Netflix più longeva, Grazia e Frankie, è stato recentemente rilasciato. La serie è stata creata da Marta Kauffman, nota per la co-creazione Amici, e Howard J. Morris.

Grace (Jane Fonda) e Frankie (Lily Tomlin) sono due donne anziane messe insieme quando i loro mariti rivelano di essere innamorati l’uno dell’altra e di desiderare di sposarsi. Sebbene i loro mariti fossero stati partner legali per anni, le donne non si sono mai prese cura l’una dell’altra poiché hanno personalità abbastanza diverse. La serie segue le donne, i loro ex mariti e le loro famiglie mentre esplorano le nuove vite davanti a loro e tutti gli alti e bassi che la vita offre loro.

Quali programmi Netflix guarderai questo fine settimana?