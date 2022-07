Outer Banks e i 7 migliori film e programmi sul surf su Netflix

La centrale di streaming nota come Netflix ha una miriade di opzioni divertenti da guardare in un attimo e tra le sue tante scelte eccezionali ci sono alcune serie e film piuttosto interessanti sullo sport del surf.

Quindi, se gli abbonati sono alla ricerca di alcune narrazioni divertenti con personaggi che si divertono a cavalcare onde nodose, ecco sette spettacoli e film di surf assolutamente tubolari.

Tra tutte le scelte radicali disponibili ora, questi sono i sette migliori film e programmi sulla navigazione su Netflix per il divertimento degli abbonati!

Film di surf su Netflix: Resurface (2017)

Mentre il surf può sembrare solo una corsa da brivido ad alto numero di ottani, per alcuni l’atto di cavalcare le onde può essere piuttosto terapeutico e, in determinate circostanze, può persino salvare vite umane. Questo è molto evidente nel cortometraggio documentario del 2017 noto come Riemergere.

Il lungometraggio di 26 minuti segue un veterano di guerra che stava contemplando il suicidio ma è stato in grado di evitare un destino così tragico trovando uno sfogo sotto forma di surf.

Trova sollievo con un gruppo di altri soldati traumatizzati che prendono il mare sulle loro tavole per guarire dalle loro ferite. Il risultato finale è uno sforzo ispiratore con un solido punteggio di Rotten Tomatoes che mostra senza dubbio il potere curativo che il surf può fornire.