Ottieni ASMR guardando Kristen Bell che beve vino rosso in “La donna nella casa dall’altra parte della strada dalla ragazza alla finestra” su Netflix

Kristen Bell ha degli affari in sospeso con Netflix, poiché l’attrice torna per un’altra serie. La vincitrice del Golden Globe interpreta il ruolo di Anna in La donna nella casa dall’altra parte della strada dalla ragazza alla finestra. Anna è una madre divorziata che ha perso tragicamente la figlia e indaga sull’omicidio della sua nuova vicina, Lisa.

Sebbene il personaggio di Anna sia semplice, le sue paure e le sue dipendenze aggiungono un altro livello al suo personaggio. Uno dei tratti di Anna ha catturato l’attenzione del pubblico ed è quasi impossibile non vederlo. Quindi, diamo un’occhiata al passatempo preferito di Anna.

Netflix ha caricato un video ASMR

Quando Anna non è impegnata a indagare su un mistero di omicidio oa realizzare dipinti, che in seguito distrugge, la vediamo bere vino. Vediamo Anna versare un bicchiere di vino più volte in un episodio. Pertanto, Netflix ha caricato un video ASMR di Kristen Bell che beve vino nella serie. Il video di 55 secondi ti farà sentire la gola secca.

I fan hanno abbracciato il comportamento alcolizzato di Anna mentre creavano meme sul personaggio. Ma c’è una ragione dietro la sua abitudine al bere. Da quando Anna ha perso sua figlia Elizabeth, ha iniziato a bere e a prendere pillole. Per tutta la serie, le dipendenze di Anna le causano molti problemi.

Kristen Bell tornerà su Netflix?

Gli spettatori di Netflix sono abituati a guardare Kristen Bell sulla piattaforma. Ma se non hai visto gli altri progetti di Kristen Bell su Netflix, allora Il buon posto è perfetto per te. Il buon posto vede Kristen Bell nel ruolo principale di Eleanor e puoi abbuffarti di quattro stagioni della serie.

Le cose non sembrano migliorare per Il buon posto fan che stavano aspettando la quinta stagione. Tuttavia, puoi sperare nella stagione 2 di La donna nella casa dall’altra parte della strada dalla ragazza alla finestra. Dal momento che la serie si è conclusa con un cliffhanger, i creatori perseguiranno Netflix per un’altra stagione e la risposta positiva del pubblico aiuterà.

Hai guardato La donna nella casa dall’altra parte della strada dalla ragazza alla finestra? Fateci sapere nei commenti.

