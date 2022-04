Originali Hulu disponibili su Netflix a livello internazionale

A causa della natura di Hulu bloccato negli Stati Uniti, nel corso degli anni abbiamo visto numerosi cosiddetti Hulu Originals alla fine approdare su Netflix sia che fosse semplicemente concesso in licenza per un determinato periodo di tempo o, in alcuni casi, come Netflix Original . Di seguito, compileremo un elenco di quegli originali Hulu che si sono fatti strada su Netflix in qualche modo in tutto il mondo.

Lo divideremo in due categorie. Hulu Originals che sono anche Netflix Originals e Hulu Originals che sono stati semplicemente concessi in licenza. La differenza fondamentale qui è che Netflix probabilmente non manterrà i titoli con licenza finché quelli che hanno come Netflix Original.

Anche se non possiamo essere sicuri al 100%, ci aspettiamo che questo fenomeno si fermi lentamente nel tempo. Questo perché la Disney ora ha il suo servizio in cui inserire i suoi film. L’abbiamo già visto con un certo numero di Hulu Originals che vengono aggiunti a Netflix

Originali Hulu elencati come originali Netflix

Ferite

Rilasciato su Hulu: 18 ottobre 2019Pubblicato su Netflix: 19 ottobre 2019Genere: OrroreDiretto da: Babak Anvari

Correre

Rilasciato su Hulu: 20 novembre 2020Pubblicato su Netflix: 3 aprile 2021, ma solo in alcune regioni selezionate: Lionsgate detiene i diritti in tutte le altre regioni internazionali.Genere: Romanzo gialloDiretto da: Anesh Chaganty

Madre/Android

Rilasciato su Hulu: 17 dicembre 2021Pubblicato su Netflix: 7 gennaio 2022Genere: FantascienzaDiretto da: Mattson Tomlin

Originali Hulu concessi in licenza a Netflix

Disponibilità fornita da Unogs – corretta al 26 aprile 2022.

Il progetto Mindy (stagioni 1-6) – Rilasciato su Hulu (dopo essere stato alla Fox) il 9 settembre 2015 – Disponibile su Netflix in Australia e India – Distribuito da NBC Universal Television Distribution.

– Rilasciato su Hulu (dopo essere stato alla Fox) il 9 settembre 2015 – Disponibile su Netflix in Australia e India – Distribuito da NBC Universal Television Distribution. Casual (stagioni 1-4) – Rilasciato su Hulu il 5 ottobre 2015 – Disponibile su Netflix in Canada e Australia – Distribuito da Lionsgate Television.

– Rilasciato su Hulu il 5 ottobre 2015 – Disponibile su Netflix in Canada e Australia – Distribuito da Lionsgate Television. Castle Rock (stagioni 1-2) – Rilasciato su Hulu il 25 luglio 2018 – Disponibile su Netflix nelle regioni asiatiche – Distribuito da Warner Bros. Television Distribution.

– Rilasciato su Hulu il 25 luglio 2018 – Disponibile su Netflix nelle regioni asiatiche – Distribuito da Warner Bros. Television Distribution. Adolescenza alla grande – Rilasciato su Hulu il 13 marzo 2020 – Disponibile su Netflix in Australia e India,

– Rilasciato su Hulu il 13 marzo 2020 – Disponibile su Netflix in Australia e India, Palm Springs – Rilasciato su Hulu il 10 luglio 2020 – Disponibile su Netflix India.

– Rilasciato su Hulu il 10 luglio 2020 – Disponibile su Netflix India. La stagione più felice – Rilasciato su Hulu il 25 novembre 2020 – Disponibile su Netflix in almeno 13 paesi – Concesso in licenza da Sony Pictures.

– Rilasciato su Hulu il 25 novembre 2020 – Disponibile su Netflix in almeno 13 paesi – Concesso in licenza da Sony Pictures. I ragazzi resistenti – Rilasciato su Hulu il 4 dicembre 2020 – Disponibile su Netflix in Canada.

– Rilasciato su Hulu il 4 dicembre 2020 – Disponibile su Netflix in Canada. Livello Boss – Rilasciato su Hulu il 5 marzo 2021 – Disponibile in alcune regioni Netflix.

– Rilasciato su Hulu il 5 marzo 2021 – Disponibile in alcune regioni Netflix. Brutti capelli – Rilasciato su Hulu il 23 ottobre 2020 – Disponibile su Netflix Regno Unito e Corea del Sud

Ecco qua. Tutti gli originali Hulu attualmente in streaming su Netflix. Benvenuti nel complicato mondo delle licenze! Facci sapere se hai visto qualcuno degli originali di Hulu su Netflix nei commenti qui sotto.