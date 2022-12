Ore dopo essere stato definito “il più coraggioso” dal CEO di Netflix Reed Hastings, il Twitter di Elon Musk bandisce Kanye West per essersi spinto troppo oltre

Kanye West continua a suscitare polemiche con le sue dichiarazioni. Il rapper è stato bandito dai social media per un breve periodo dopo i suoi commenti antisemiti. Tuttavia, dopo che Elon Musk ha rilevato la piattaforma di microblogging, il suo account è stato nuovamente ripristinato. Dopo essere tornato sulla piattaforma, Ye ha annunciato un digiuno verbale. Ma da allora, ha continuato a rompere il suo presunto digiuno verbale.

I suoi commenti precedenti gli sono costati anche la sua collaborazione con grandi marchi come Adidas, GAP e Balenciaga. Ma sembra che abbia superato quella battuta d’arresto e questa volta sia entrato nei brutti libri di Elon Musk.

Elon Musk sospende Kanye West per aver violato le politiche di Twitter

L’assolutista della libertà di parola ha ora sospeso l’account del rapper per incitamento alla violenza. Giovedì, Kanye West ha condiviso un’immagine photoshoppata ora cancellata di una svastica all’interno della stella di David con la didascalia: “YE24 LOVE EVERYONE #LOVESPEECH”.

Il post ha immediatamente suscitato indignazione diffusa. Elon Musk apparentemente è entrato nella chat di Ye per avvertirlo che stava esagerando e che non era un discorso d’amore. Invece di prestare attenzione all’avvertimento, Ye lo sfidò in risposta. Aveva inoltre condiviso gli screenshot anche sul suo Twitter, che ora sono stati cancellati.

Elon Musk dice a Kanye che è “andato troppo oltre” con i suoi recenti post su Twitter pic.twitter.com/eXzVRhY7Wu — RapTV (@Rap) 2 dicembre 2022

Giovedì scorso, il rapper di Donda era apparso in un’intervista con il conduttore di Info Wars e teorico della cospirazione Alex Jones. Nello show, ha apertamente elogiato Hitler. Secondo lui, il leader nazista aveva portato sul tavolo il massimo valore.

Mentre il comportamento irregolare di Ye continua a sollevare preoccupazioni, Elon continua a lottare con Twitter. Dopo l’acquisizione, ha apportato alcune importanti modifiche a Twitter, che non andavano d’accordo con troppe persone. Tuttavia, il CEO di Netflix, Reed Hastings, ha prestato il suo supporto al proprietario di Tesla. Secondo lui, Musk è “la persona più coraggiosa e creativa del pianeta”. Hastings è “comprensivo” nei confronti dell’agenda dell’imprenditore.

