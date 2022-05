“Ora mi sembra abbastanza naturale, ma…”: Natalia Dyer rivela la vera ragione dietro la sua trasformazione in Nancy Wheeler di Stranger Thing

È stato sei lunghi anni da quando abbiamo visto per la prima volta le persone di Hawkins cercando di combattere gli esseri soprannaturali. E nel corso degli anni, gli attori di Cose più strane sono cresciuti in modi che nessuno immaginava. Tutti loro hanno stabilito grandi carriere per se stessi e hanno capito meglio i loro personaggi. Dopo aver interpretato i loro personaggi quattro stagioni, tutti gli attori conoscono i loro ruoli meglio di chiunque altro. Tuttavia, Natalia Dyer attribuisce alcuni altri motivi che hanno influenzato il suo personaggio nel corso dei loro anni oltre a se stessa.

Natalia è nota soprattutto per il gioco Nancy Wheeler in Cose più strane. E la interpreta dalla prima stagione, ma chi può capire meglio il personaggio meglio di lei? Scopriamolo.

Natalia Dyer rivela la vera ispirazione dietro Nancy

La cosa più bella di vedere gli stessi attori interpretare gli stessi ruoli nel corso degli anni senza essere riformulati è che capiscono meglio il personaggio. Crescono così tanto nei loro personaggi che ora possono giudicare cosa è meglio per il loro ruolo rispetto a qualsiasi altra persona.

Tuttavia, quando Natalia, in una recente conferenza stampa con Maya Hawke (Robin), Joe Keery (Steve) e il nuovo arrivato Joseph Quinn (Eddie), parla dell’ispirazione dietro il suo personaggio.

Lei ha detto: “Lei (Nancy) mi sembra abbastanza naturale ora, ma molta ispirazione viene dai fratelli Duffer e da come hanno scritto il suo personaggio”.

Natalia ha poi commemorato i Duffer Brothers per aver creato un personaggio eccezionale nella serie. Sente che i fratelli hanno fatto a ‘bel lavoro’ nella creazione di Nancy.

I Duffer Brothers hanno sicuramente un’enorme influenza sulla serie. È la loro visione di un horror degli anni ’80 che ha reso lo spettacolo immensamente popolare che è oggi. Ma gran parte del merito va anche a Natalia per aver interpretato Nancy.

Il suo personaggio si è infatti evoluto negli anni e ora, nella quarta stagione più attesa, la rivedremo di sicuro.

Cosa ne pensi di Nancy? È un personaggio fantastico in cui ti piace vedere Cose più strane o no? Sentiti libero di condividere la tua risposta con noi nei commenti.

