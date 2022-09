“Ora lo sai” – L’attore di “Harry Potter” Matthew Lewis una volta ha rivelato il motivo dietro il suo tatuaggio insieme a Millie Bobby Brown

Uno è uno studente di Grifondoro dalla faccia tonda che in seguito è diventato un membro importante e professore dell’esercito di Silente in di Harry Potter mondo. Mentre l’altro è un essere umano straordinario nel Cose più strane mondo con abilità psicocinetiche ereditate che è determinata a trovare Will e salvare gli altri suoi amici da esseri soprannaturali.

Sembra che non ci sia alcuna connessione tra di Harry Potter Neville Paciock e Cose più strane‘ Undici. Tuttavia, potresti essere sorpreso di sapere che l’attore che interpreta Neville e le giovani sensazioni Millie Bobby Brown condividono tra loro un legame unico con i tatuaggi. Immergiti per conoscere la connessione unica tra gli attori di due mondi fantasy diversi ma magnifici.

Matthew Lewis spiega la connessione tra il suo tatuaggio e Millie Bobby Brown

Nel 2016, Matthew Lewis ha condiviso a simpatico post su Instagram che presentava lui e Millie Bobby Brown. L’attore di Harry Potter è stato visto sfoggiare il tatuaggio numero romano XI sul suo avambraccio mentre Brown indicava lo stesso mentre faceva una faccia stupita. Nel frattempo, è stata la didascalia a rubare tutto il tuono.

Il leggendario attore ha dedicato il suo tatuaggio al personaggio di Millie Bobby Brown in Cose più strane. “Molte persone chiedono cosa significhi il mio tatuaggio. Ora sai,” Matthew ha scritto sul suo account Instagram ufficiale.

La vera storia dietro il tatuaggio di Lewis

Il post era tutto divertimento e giochi poiché Lewis si è fatto il tatuaggio molto prima della prima stagione di Cose più strane presentato in anteprima sugli schermi televisivi. Nel 2008, il 33enne ha riflettuto sul suo tatuaggio dicendo che si riferisce al suo numero di squadra nel calcio.

“Era nella mia mente per anni cosa ottenere, quindi ho detto, perché non prenderlo perché sarà sempre il mio numero di squadra, non cambierà mai”, la star ha detto come citato da EW.

Il numero 11 è significativo anche per Lewis in altri modi. Il l’attore aveva 11 anni quando ha fatto il provino per il ruolo pionieristico di Neville Paciock a Harry Potter.

Sebbene Lewis non si sia fatto il tatuaggio dopo essere stato ispirato da Millie Bobby Brown, il pensiero di un crossover tra Harry Potter e Cose più strane sembra allettante. Pensi che i Duffer Brothers dovrebbero collaborare con JK Rowling per creare qualcosa di magico? Condividi nei commenti.

