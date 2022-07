Ecco tutto ciò che devi sapere su The Sea Beast, incluso il cast vocale, la trama, la data di uscita e, soprattutto, a che ora lancerà la nuova avventura marinara in tutto il mondo.

Di cosa parla The Sea Beast?

The Sea Beast è un film d’animazione per famiglie in uscita dal regista premio Oscar Chris Williams, che in precedenza ha prodotto Moana, Big Hero Six e Bolt.

Il film racconterà la storia di Jacob Holland, un leggendario capitano di marina e avventuriero, e Maisie Brumble, una clandestina sulla nave ammiraglia dell’Olanda. Tuttavia, la vera avventura per questi due è già iniziata, poiché non appena hanno lasciato il porto sicuro, si sono imbarcati in un viaggio attraverso un oceano aperto pieno di mostri.

“In un’epoca in cui bestie terrificanti vagavano per i mari, i cacciatori di mostri erano famosi eroi e nessuno era più amato del grande Jacob Holland. Ma quando la giovane Maisie Brumble si nasconde sulla sua leggendaria nave, gli viene alleato un inaspettato alleato. Insieme intraprendono un viaggio epico in acque inesplorate e fanno la storia…La bestia del mare ci porta dove finisce la mappa e inizia la vera avventura. – Sinossi, tramite Netflix Media Center.

La pagina di streaming ufficiale di The Sea Beast includeva anche la seguente didascalia: “Quando una giovane ragazza si nasconde sulla nave di un leggendario cacciatore di mostri marini, intraprende un viaggio epico in acque inesplorate e fa la storia per l’avvio”.

In precedenza, il regista Williams ha detto a Variety come sia “il tipo di storia che ho sempre voluto affrontare. È una storia di grande avventura in cui il nostro eroe lascia il mondo conosciuto e si avventura in acque inesplorate. A quanto pare, sto facendo la stessa cosa”.

The Sea Beast: data e ora di uscita per lo streaming internazionale

Come confermato nel primo trailer di rivelazione, The Sea Beast uscirà per lo streaming internazionale tramite la piattaforma Netflix venerdì 8 luglio.

Il film, in conformità con la tipica finestra di aggiornamento di Netflix per i nuovi contenuti, uscirà nei seguenti orari internazionali:

Ora del Pacifico – 00:00

Ora orientale – 03:00

Ora britannica – 8:00

Ora europea – 9:00

Ora dell’India – 12:30

Ora delle Filippine – 15:00

Ora centrale dell’Australia – 16:30

Il film ha una durata di un’ora e 55 minuti, il che lo rende il film del venerdì sera perfetto per l’intera famiglia. Il primo teaser trailer è stato visto più di 3,2 milioni di volte sul canale YouTube di Netflix.

Un cast riconoscibile di doppiatori

Protagonista nel film come Jacob Holland è l’unico e solo Karl Urban, con Zaris-Angel Hator che si unisce come seconda protagonista con il suo ruolo di Maisie Brumble.

Urban è un eroe di culto tra molti altri fanatici in tutto il mondo, avendo recitato con fantastiche interpretazioni in Il Signore degli Anelli (Eomer), il riavvio di Star Trek (Leonard Bones McCoy), il personaggio del titolo in Judge Dredd, la serie Riddick (Vaako ) e, naturalmente, il blockbuster di Amazon Prime The Boys (Billy Butcher).

Zaris-Angel Hator d’altra parte è una stella nascente nel settore dei film e della televisione in streaming di Hollywood. La giovane attrice è apparsa per la prima volta nella serie TV Victoria (2017), prima di ruoli in The Midnight Gang (2018), Endeavour (2019) e Morbius (2022), recentemente ripubblicato. Reciterà anche nella prossima serie TV Amazon The Power, che è attualmente in post-produzione.

Altri membri del cast confermati includono:

Jared Harris nel ruolo del Capitano Crow

Kathy Burke

Emily O’Brien

Dan Stevens

Marianne Jean-Baptiste nel ruolo di Sarah Sharpe

Baraka May

Rosa somala

Beniamino Plessala

Kaya McLean

“Chris è uno dei registi più talentuosi che lavorano oggi nell’animazione e la sua voce distinta emerge in questa toccante storia di antichi cacciatori che lottano per catturare una bellissima e mitica creatura marina in alto mare. La sua è esattamente il tipo di storia grandiosa e piena di avventure con personaggi intelligenti e ricchi di sfumature che cerchiamo nei progetti animati per famiglie di Netflix. – Melissa Cobb, Supervisore bambini e famiglie di Netflix, tramite Variety.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

In altre notizie, viene spiegato il finale Hello, Goodbye e Everything in Between