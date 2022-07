Ora e anteprima del K-drama di Netflix

L’episodio 5 del procuratore straordinario Woo è a poche ore. Dopo i primi quattro episodi commoventi, il fandom dell’ultimo k-drama di Park Eunbin è cresciuto rapidamente. Prima del rilascio, dai un’occhiata all’ora di rilascio dell’episodio 5 dell’avvocato straordinario Woo e visualizza l’anteprima qui.

Interpretato dall’attrice preferita di K-dramaland Park Eunbin e Kang Tae Oh, il K-drama terapeutico di metà settimana del procuratore straordinario di Netflix Woo è in cima alla lista dei film drammatici più interessanti di Good Data insieme all’attrice al primo posto.

Solo con quattro episodi pubblicati, il drama ha ottenuto un impressionante 9,6 su IMDb e 8,9 su My Drama List.

OMG: I biglietti per il tour mondiale KinnPorsche del drama Thai Bl vanno in diretta mentre i fan iniziano il conto alla rovescia per il concerto

Kang Tae Oh in Straordinary Attorney Woo (Netflix Asia YouTube)

Avvocato Straordinario Woo L’episodio 5 andrà in onda il 13 luglio alle 21:00 KST/ 8:00 ET/ 5:00 PT sulla rete sudcoreana ENA. Successivamente, l’episodio andrà in onda su Netflix alle 9:30 ET/22:30 KST. Dai un’occhiata al tempo di rilascio internazionale di Netflix di seguito.

Pacific Time: 6:30 PT, 13 luglio

Ora centrale: 8:30 CT, 13 luglio

Ora orientale: 9:30 AM ET, 13 luglio

British Time: 14:30 BST, 13 luglio

Ora europea: 15:30 CEST, 13 luglio

Ora indiana: 19:00 IST, 13 luglio

Ora filippina: 21:30 nelle Filippine, 13 luglio

Ora del Giappone: 22:30 JST, 13 luglio

Ora australiana: 23:00 ACST, 13 luglio

Ora di Singapore: 21:30, 13 luglio

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro

Visualizza il post di Instagram

Procuratore straordinario Woo ep 5 anteprima

Dopo le dimissioni temporaneamente dallo studio legale Hanbada, l’avvocato Woo è tornato a distruggere i dubbi sul fatto che appartenga o meno a tale studio.

Secondo l’ultima anteprima dell’episodio 5, l’avvocato Woo continuerà le sue visite in loco con Lee Jun Ho e chiederà scherzosamente durante un viaggio se a Jun Ho piace il primo. Quest’ultimo non ha parole a questa domanda improvvisa dando ai fan la speranza che possa confessare i suoi sentimenti nei confronti dell’avvocato woo nell’episodio 5.

Dai un’occhiata all’anteprima qui sotto.

Cosa dice il cast

Park Eun Bin ha ricevuto elogi per il suo ennesimo ruolo iconico come l’avvocato Woo che è autistico. Parlando del ruolo, l’attrice ha condiviso in una recente intervista con Allure: “Avevo un po’ paura di riuscire a farcela senza ferire o offendere nessuno”. Ha continuato: “È il mio primo personaggio di tipo geniale e anche Young Woo è nello spettro dell’autismo. Penso di aver pensato a cosa è considerato normale quando ho assunto questo ruolo. Cosa significa essere strani, cosa significa essere anormali e le persone normali sono davvero normali?

Ha continuato rivelando: “Ho visto circa sei episodi del valore di ‘Procuratore Straordinario Woo’. C’è un’arte. Il regista ha anche detto che, sebbene sia un dramma che abbiamo girato insieme e che ha realizzato, è comunque divertente, non importa quante volte lo guardi. Persino l’editore lo ha paragonato a ‘il vaccino dell’epoca'”.

Guarda l’avvocato straordinario Woo su Netflix qui.