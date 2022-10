Ora di uscita di All Quiet on the Western Front, data per il remake di Netflix della prima guerra mondiale

A che data e ora uscirà il nuovo remake del film All Quiet on the Western Front di Netflix in tutto il mondo per lo streaming OTT?

Le storie di guerre, in particolare le guerre mondiali, presentano spesso temi di eroismo, sfidando le probabilità e sopravvivendo al più brutale dei conflitti umani sul campo di battaglia.

In verità, sia la prima che la seconda guerra mondiale furono orribili per tutto il personale militare coinvolto, giovani che furono costretti ad assistere agli atti di barbarie più cruenti e orrendi che il mondo avesse mai visto.

Tutto tranquillo sul fronte occidentale è probabilmente la più grande rappresentazione della guerra mai scritta, con il romanzo originale di Erich Maria Remarque che vendette più di 2,5 milioni di copie nei primi 18 mesi di pubblicazione nel 1928.

Questa settimana, Netflix presenterà in anteprima un remake di All Quiet on the Western Front in un film che è toccante oggi come non lo è mai stato, ma a che data e ora uscirà questo film in tutto il mondo per lo streaming online?

Di cosa parla All Quiet sul fronte occidentale?

L’imminente All Quiet on the Western Front di Netflix è un film contro la guerra ambientato durante la prima guerra mondiale e raccontato dal punto di vista tedesco.

Il film segue la storia di Paul Baumer (interpretato da Felix Kammerer), che mente sulla sua età per potersi arruolare nell’esercito tedesco insieme ai suoi amici d’infanzia. Con gli uomini pieni di nozioni patriottiche su come sarà il combattimento moderno, il loro battaglione si dirige verso l’inferno vivente che era il fronte occidentale.

All Quiet on the Western Front non è una storia che glorifica la guerra ed è in effetti il ​​miglior esempio del perché le nazioni dovrebbero evitare a tutti i costi grandi conflitti. La brutalità e gli orrori di cui Paul è testimone lo portano nelle trincee più profonde e oscure della sua mente, dove mette in discussione tutto, dalla sua follia all’umanità.

“Primavera 1917. Il diciassettenne Paul Bäumer (Felix Kammerer) e i suoi amici non vedono l’ora di unirsi alla guerra, di marciare su Parigi e dichiarare la vittoria. È così che lo immaginano i ragazzi. È così che viene loro promesso. Di buon umore marciano verso il fronte, la “Gioventù di ferro” – per il loro Kaiser, Dio e patria. Il loro entusiasmo dura poco. Quando raggiungono il fronte occidentale dopo giorni di marcia, piove a dirotto. Le trincee si allagarono e divennero una palude. Ma i francesi non perdono tempo. Presto iniziano a sparare in trincea”. – Sinossi di All Quiet on the Western Front, tramite Netflix.

Tutto tranquillo sul fronte occidentale: data e ora di uscita

All Quiet on the Western Front sarà presentato in anteprima in tutto il mondo tramite la piattaforma di streaming Netflix venerdì 28 ottobre.

Il film della durata di 147 minuti uscirà per lo streaming OTT su Netflix nei seguenti orari internazionali:

Ora del Pacifico – 00:00

Ora orientale – 03:00

Ora britannica – 8:00

Ora europea – 9:00

Ora dell’India – 12:30

Ora delle Filippine – 15:00

Ora legale centrale dell’Australia: 17:30

All Quiet on the Western Front è stato presentato in anteprima al 47° Toronto Film Festival a settembre, seguito da un’esclusiva corsa nelle sale il 14 ottobre.

Un film sulla prima guerra mondiale per cambiare prospettiva

Tutto tranquillo sul fronte occidentale è una delle storie più uniche, deprimenti e stimolanti della prima guerra mondiale in quanto racconta la storia del conflitto dal punto di vista tedesco.

Il regista e sceneggiatore di All Quiet on the Western Front Edward Berger ha dichiarato: “C’è una sensazione che ci accompagnerà per tutta la vita: la sensazione dell’eredità di due guerre”.

“La nostra visione della guerra è dominata dal dolore e dalla vergogna, dalla devastazione e dal senso di colpa. Non resta nulla di positivo, non la minima scintilla di eroismo. Ho trovato che rendere la nostra storia, il nostro background e il nostro atteggiamento nei confronti della guerra la forza trainante di un film sia una grande sfida. E ho pensato che questa prospettiva tedesca molto specifica potrebbe interessare anche persone di altri paesi. Soprattutto in questo momento”. – Edward Berger, tramite Netflix.

Sasha Buhler, Netflix Content Director per EMEA Films, ha condiviso come: “Siamo molto orgogliosi di condividere questo importante materiale contro la guerra con il mondo intero, specialmente in tempi come questi”. Ha aggiunto: “Edward Berger rimane molto vicino ai personaggi e ha messo insieme un cast eccezionale per aiutarlo a raggiungere questo obiettivo. Sarà molto difficile, molto emozionante e molto commovente”.

“Il romanzo è un monolito, un’opera di questa statura va affrontata con rispetto. Questa è una responsabilità che eravamo disposti ad assumerci. Netflix aveva le nostre stesse intenzioni ed è sempre stato di supporto durante l’intero lavoro sul film. Non vediamo l’ora di condividere il film con il mondo”. – Produttore Malte Grunert, tramite Netflix.

