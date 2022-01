Ora di uscita, data e cast per il nuovo K-drama di Netflix

Ecco tutto ciò che devi sapere sulla nuova serie drammatica coreana di zombi di Netflix “All of Us Are Dead”, inclusa la data di uscita, l’ora, la trama e il cast.

I drammi coreani hanno registrato un aumento vertiginoso attraverso i media mainstream nel 2021 e Netflix sta cercando di iniziare il nuovo anno alla grande.

Questa settimana, il gigante dello streaming si sta preparando per l’uscita del loro attesissimo K-drama zombie in arrivo, All of Us Are Dead.

Con artisti del calibro di Train to Busan e Kingdom come ovvi contendenti, gli zombi coreani sono destinati a infettare ancora una volta la conversazione globale in streaming.

Quindi, di cosa parla All of Us Are Dead, in quale data e ora uscirà in tutto il mondo su Netflix, oltre a chi sono il cast principale?

La lezione è in corso per “Tutti noi siamo morti…

“All of Us Are Dead” è un film drammatico coreano di formazione apocalisse zombie in arrivo da JTBC Studios, che in precedenza ha prodotto Beyond Evil, Law School e Tuttavia.

Il K-drama di otto episodi è in realtà un adattamento della serie webtoon di successo di Naver “Now At Our School” di Joo Dong-geun, pubblicata tra il 2009 e il 2011.

La serie si concentrerà su un gruppo di studenti delle scuole superiori mentre cercano di sopravvivere a un’apocalisse di zombi incredibilmente brutale.

“All of Us Are Dead parla di un gruppo di studenti delle scuole superiori che si trovano ad affrontare una situazione di crisi estrema quando rimangono intrappolati nella loro scuola, mentre un virus zombie si diffonde a macchia d’olio”. – Centro multimediale Netflix.

Come parte del comunicato stampa ufficiale del nuovo spettacolo, il gigante dello streaming afferma che “Seguendo le orme della popolare serie originale Netflix Kingdom, All of Us Are Dead è pronto a scrivere un nuovo entusiasmante capitolo nel genere zombie coreano”.

“Intrappolati in una scuola infestata da virus senza cellulari, senza cibo e nessuno che si prenda cura di loro, gli studenti cercano lampade da scrivania, scaffali e fiocchi per difendersi dagli zombi in una disperata lotta per la sopravvivenza”. – Sinossi, tramite IMDB.

Tutti noi siamo morti: data e ora di uscita esplorato

L’uscita di All of Us Are Dead è attualmente programmata in tutto il mondo venerdì 28 gennaio 2022, come confermato in un recente teaser trailer di “annuncio della data”.

Tutti gli otto episodi di All of Us Are Dead dovrebbero essere lanciati il ​​28 gennaio nei seguenti orari internazionali:

Ora del Pacifico: 12:00 PST

Ora orientale: 3 AM EST

Ora britannica: 8:00 GMT

Ora europea: 9:00 CET

Ora dell’India: 13:30 IST

Ora delle Filippine: 16:00 PHT

Ora della Corea: 17:00 KST

Ora dell’Australia: 18:30 ACDT

“’Tutti noi moriremo. Non c’è speranza.’ La scuola si è trasformata in un sanguinoso campo di battaglia e i nostri amici in peggiori nemici… Chi ne uscirà vivo? Ucciderai o ti lascerai uccidere… La scuola è finita per l’Apocalisse. – Anteprima di All of Us Are Dead, tramite il trailer di YouTube.

Questo articolo verrà aggiornato in caso di modifica ufficiale della data o dell’ora di uscita programmata di All of Us Are Dead su Netflix.

Incontra il cast…

Ci saranno cinque personaggi principali in All of Us Are Dead: Chung-san (Yoon Chan-young), On-jo (Park Ji-hoo), Nam-ra (Choi Yi-hyun), Lee Soo-hyuk (Park Solomon). ) e Yoon Gwi-nam (Yoo In-soo).

Yoon Chan-young è un attore sudcoreano di 20 anni che ha fatto il suo debutto professionale nel 2013 nella serie di successo della MBC “When a Man Falls in Love”.

Il bambino prodigio avrebbe vinto innumerevoli premi all’inizio della sua carriera, incluso il miglior giovane attore agli MCB Drama Awards 2014 per il suo ruolo in “Mama”.

Chan-young è apparso in artisti del calibro di Si Flying Drags (2015), Dr Romantic (2016), The Fault is Not Yours (2019) e nel classico istantaneo del 2020, Ti piace Brahms?

Al suo fianco ci sarà Park Ji-hoo, un’attrice sudcoreana di Daegu. Nonostante abbia solo 18 anni, Ji-hoo può considerarsi una veterana del cast di All of Us Are Dead, dopo la sua eccezionale interpretazione come protagonista in House of Hummingbird (2018).

I fan potrebbero riconoscere Ji-hoo di Sweet Revenge 2 (2018) e Beautiful World (2019), con la stella nascente che apparirà nell’attesissimo adattamento di Little Woman, che sarà presentato in anteprima quest’anno.

I fan di K-drama su Netflix riconosceranno sicuramente il terzo attore protagonista in All of Us Are Dead, Cho Yi-hyun. La 22enne ha fatto il suo debutto professionale in Witch’s Court, prima di ottenere il suo ruolo di svolta nel 2020, quando ha interpretato Jang Yun-bok nella serie di successo Hospital Playlist.

Poi abbiamo Park Solomon, un 22enne che è apparso in The Legendary Witch (2014), Horror Stories 3 (2016) e Sweet Revenge (2017).

Infine, a completare il cast principale c’è Yoo In-soo, un 24enne che ha avuto ruoli in Life (2018), Love Alarm (2019), Chocolate (2019), Stranger 2 (2020) e At a Distance, La primavera è verde (2020).

L’elenco completo del cast di All of Us Are Dead include:

Bae Hae-sun nel ruolo di Park Eui-won

Ahn Seung-gyun

Oh Hee-joon

Lee Eun-Saem

Shin Jae-hwi nel ruolo di Chang-hoon

Kim Byung-chul nel ruolo di Lee Byung-chan

Yoon Byung-hee

Jo Dal-hwan nel ruolo di Jo Dal-ho

Figlio Sang-yeon

