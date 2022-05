Ora di rilascio di The Lincoln Lawyer Netflix (per fuso orario)

Questo venerdì, L’avvocato Lincoln La serie originale di Netflix fa finalmente il suo ingresso nel catalogo della piattaforma di streaming in quello che potrebbe essere il colpo oscuro della stagione!

Basato sui romanzi bestseller di Michael Connelly, L’avvocato Lincoln introduce gli spettatori a Mickey Haller, un idealista iconoclasta noto per aver gestito il suo studio legale dal sedile posteriore della sua Lincoln. Da piccoli casi che coinvolgono clienti che hanno bisogno di qualcuno che non ha nessun altro a cui rivolgersi a casi clamorosi che fanno notizia nelle notizie, Mickey è uno degli avvocati più appassionati in circolazione che tirerà fuori qualsiasi trucco del libro per aiutare i suoi clienti.

Nella prima di quelle che speriamo siano molte stagioni a venire, il team creativo adatta il secondo libro L’avvocato Lincoln serie, Il verdetto d’ottone che vede Topolino che eredita il suo caso più grande dopo l’omicidio dell’avvocato Jerry Vincent, lasciando il suo cliente di alto profilo sotto processo per l’omicidio di sua moglie e del suo amante, che ha bisogno di un nuovo avvocato che lo rappresenti.

La tua curiosità è stata stuzzicata lasciandoti a chiederti quando L’avvocato Lincoln arriva su Netflix? Qui è L’avvocato Lincoln Orario di rilascio di Netflix per fuso orario in tutto il mondo!

L’ora di uscita di The Lincoln Lawyer su Netflix

Come la maggior parte delle versioni di Netflix, L’avvocato Lincoln arriverà alle 3 del mattino ET, il che significa che la serie arriverà quando la maggior parte di quelli negli Stati Uniti dormirà profondamente. Tuttavia, ti consigliamo vivamente di non dormire su questa nuova serie come L’avvocato Lincoln ha il potenziale per essere uno dei più grandi nuovi spettacoli dell’anno ed è un must per noi questo mese!

Mentre quelli negli Stati Uniti potrebbero scegliere di iniziare a guardare la serie più tardi nella giornata di venerdì o durante il fine settimana, quelli di tutto il mondo potranno godersi la visione della serie in vari momenti della giornata in base alla tua posizione e al modello di rilascio di Netflix che vede gli originali cadere a livello globale contemporaneamente.

Ecco L’avvocato Lincoln Orari di rilascio di Netflix per fuso orario:

Hawaii: giovedì 12 maggio alle 21:00 HST

Alaska: giovedì 12 maggio alle 23:00 AKDT

Costa occidentale degli Stati Uniti: venerdì 13 maggio alle 12:00 PT

Orario di montagna: 1:00 MT di venerdì 13 maggio

Midwest degli Stati Uniti: 2:00 CT di venerdì 13 maggio

Costa orientale degli Stati Uniti: 3:00 ET di venerdì 13 maggio

Brasile: 4:00 BRT di venerdì 13 maggio

Inghilterra: 8:00 BST di venerdì 13 maggio

Francia: venerdì 13 maggio alle 9:00 CEST

Germania: venerdì 13 maggio alle 9:00 CEST

Italia: venerdì 13 maggio ore 9:00 CEST

Spagna: venerdì 13 maggio alle 9:00 CEST

Israele: 10:00 IDT di venerdì 13 maggio

Sudafrica: venerdì 13 maggio alle 9:00 SAST

Dubai, Emirati Arabi Uniti: venerdì 13 maggio alle 11:00 GST

India: 12:30 IST di venerdì 13 maggio

Corea del Sud: 16:00 KST venerdì 13 maggio

Giappone: 16:00 KST di venerdì 13 maggio

Sydney, Australia: 17:00 AEST venerdì 13 maggio

In che fuso orario sono?

Non è chiaro in quale fuso orario ti trovi e non voglio perdere l’occasione di iniziare il tuo Lincoln Avvocato una volta che la stagione scende nella tua zona? Non temere, è semplicissimo identificare in quale fuso orario ti trovi tramite il grafico qui sotto:

I 6 fusi orari negli Stati UnitiStati che osservano più di un fuso orario:OregonIdahoNebraskaKansasTexasNorth DakotaSouth DakotaFloridaMichiganIndianaKentuckyTennesseeAlaska. pic.twitter.com/jRfDurXzfI — Glyn (@glyn_clarke) 1 novembre 2021

Se non sei ancora chiaro in quale fuso orario degli Stati Uniti ti trovi dopo aver visualizzato il grafico sopra, sono disponibili numerose risorse utili per trovare il tuo fuso orario. Oltre a eseguire una semplice ricerca su Google per la tua città, puoi anche individuare il tuo fuso orario tramite strumenti utili come questa directory dei fusi orari che suddivide i fusi orari in base alle principali città.

starai a guardare? L’avvocato Lincoln durante il suo primo weekend su Netflix?