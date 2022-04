Ora di rilascio del nostro episodio 3 di Blues e anteprima di Netflix K-drama

L’ultimo K-drama del fine settimana di Netflix I nostri azzurri interpretato da Shin Min-a rilascerà il suo terzo episodio il 16 aprile. Prima del rilascio, controlla tutto sull’ora di rilascio dell’episodio 3 di Our Blues e visualizza l’anteprima qui.

I nostri azzurri ha iniziato con un’impressionante valutazione media nazionale dell’8,7% nel grafico di Nielson Korea, secondo quanto riportato da k-media.

A livello internazionale, solo con due episodi pubblicati, tvN’s I nostri azzurri ha ottenuto un punteggio di 7,9 su IMDb.

Insieme a Shin Mina, I nostri azzurri presenta un cast stellato tra cui Lee Byung-hun, Cha Seung-won, Lee Jung-eun, Han Jimin e Kim Woobin.

Inoltre, il k-drama ha anche fatto scalpore in quanto includerà la OST della superstar nominata ai Grammy BTS Jimin che segna la prima colonna sonora originale del Filtro crooner. Tuttavia, la data del rilascio della OST di Jimin non è ancora confermata.

Cha Seung-won come Choi Han-soo e Lee Jung-eun come Jeong Eun-hee in Our Blues (tvN Instagram/ Netflix)

Tempo di rilascio di I nostri azzurri su Netflix

I nostri azzurri L’episodio 3 andrà in onda su tvN il 16 aprile alle 21:10 KST/ 8:10 ET. Successivamente, il K-drama sarà disponibile su Netflix entro poche ore. Controlla il tempo di trasmissione internazionale approssimativo di seguito.

Pacific Time: 7:00 PT, 16 aprile

Ora centrale: 9:00 CT, 16 aprile

Ora orientale: 10:00 ET, 16 aprile

Ora britannica: 15:00 BST, 16 aprile

Ora europea: 16:00 CEST, 16 aprile

Ora indiana: 19:30 IST, 16 aprile

Ora filippina: 22:00 nelle Filippine, 16 aprile

Ora del Giappone: 23:00 JST, 16 aprile

Ora australiana: 23:30 ACST, 16 aprile

Ora di Singapore: 22:00, 16 aprile

Anteprima dell’episodio 3 di Our Blues

Secondo I nostri azzurri episodio 3 episodio 3 anteprima, Hansoo ed Eun-hee sono in viaggio a Mokpo e quest’ultimo non conosce ancora la verità sulla situazione finanziaria di Han-soo e sul motivo del viaggio.

A Park Jeong-joon (Kim Woo Bin) piace chiaramente Lee Young-ok (Han Jimin) mentre cerca di essere silenziosamente lì per lei.

Min Seon-ah (Shin Min-a) deve ancora fare la sua apparizione completa nello show dopo aver rifiutato Lee Dong-seok. Gli spettatori sono anche ansiosi di conoscere la storia dietro Seon-ah e Dong Seok.

Riuscirà Eun-hee a conoscere la verità su Hansu? I fan lo sapranno tra poche ore.

Eccitato per I nostri azzurri episodio 3? Guarda l’episodio su tvN e Netflix il 16 aprile alle 21:10 KST/ 8:10 ET e successivamente su Netflix.

