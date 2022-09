Ora di inizio dell’evento globale Tudum per fuso orario

Tudum prende il via oggi mentre l’evento globale di 24 ore porta i fan di tutto il mondo annunci sui più grandi spettacoli e film di Netflix!

Durante l’evento globale, Netflix porterà ai fan un’ondata di contenuti tra cui notizie esclusive, filmati inediti, trailer e primi sguardi, oltre a interviste con le più grandi star e creatori di Netflix.

L’evento globale di quest’anno coprirà quattro continenti attraverso cinque eventi programmati che metteranno in evidenza i più grandi titoli provenienti da Corea, India, Stati Uniti, Europa, America Latina e Giappone. Disponibile per lo streaming in tutto il mondo, l’evento presenterà oltre 120 Netflix Originals, sarà disponibile in 29 lingue e includerà le apparizioni di oltre 200 star e creatori di Netflix!

È un evento imperdibile che inizia il 23 settembre e durerà fino al 24 settembre. Ecco quando potrai assistere all’evento in cinque parti dell’evento globale di quest’anno!

Programma Tudum 2022: quando inizia Tudum in tutto il mondo?

L’evento Tudum di quest’anno sarà suddiviso in quattro eventi, inclusa una presentazione in 2 parti sabato da Stati Uniti, Europa e America Latina. Quando puoi vedere le cinque parti dell’evento globale Tudum di quest’anno? Di seguito, analizziamo quando puoi aspettarti ogni parte della presentazione in base a dove ti trovi!

Ora di inizio di Tudum Corea

Hawaii: 16:00 HST venerdì 23 settembre Alaska: 18:00 AKDT venerdì 23 settembre Costa occidentale degli Stati Uniti: 19:00 PT venerdì 23 settembre Mountain Time: 20:00 PT venerdì , 23 settembre Midwest degli Stati Uniti: 21:00 PT di venerdì 23 settembre Costa orientale degli Stati Uniti: 22:00 PT di venerdì 23 settembre Brasile: 23:00 PT di venerdì 23 settembre Inghilterra: 3: 00:00 BST di sabato 24 settembre Francia: 4:00 CEST di sabato 24 settembre Germania: 4:00 CEST di sabato 24 settembre Italia: 4:00 CEST di sabato 24 settembre Spagna: 4:00 Sabato 24 settembre CEST Sud Africa: 4:00 CEST sabato 24 settembre Dubai, Emirati Arabi Uniti: 6:00 CEST sabato 24 settembre India: 7:30 IST sabato 24 settembre Corea del Sud: 11: 00:00 KST di venerdì 23 settembre Giappone: 11:00 KST di venerdì 23 settembre Sydney, Australia: 12:00 AEST di sabato 24 settembre

Ora di inizio di Tudum India

Hawaii: 19:30 HST di venerdì 23 settembre Alaska: 9:30 AKDT di venerdì 23 settembre Costa occidentale degli Stati Uniti: 10:30 PT di venerdì 23 settembre Ora di montagna: 11:30 MT di venerdì , 23 settembre Midwest degli Stati Uniti: 12:30 CT di venerdì 23 settembre Costa orientale degli Stati Uniti: 13:30 ET di venerdì 23 settembre Brasile: 14:30 BRT di venerdì 23 settembre Inghilterra: 6: 30 pm BST venerdì 23 settembre Francia: 19:30 CEST venerdì 23 settembre Germania: 19:30 CEST venerdì 23 settembre Italia: 19:30 CEST venerdì 23 settembre Spagna: 19:30 CEST venerdì 23 settembre Sud Africa: 19:30 SAST venerdì 23 settembre Dubai, Emirati Arabi Uniti: 21:30 GST venerdì 23 settembre India: 11:00 IST venerdì 23 settembre Corea del Sud: 2: 30:00 KST di sabato 24 settembre Giappone: 2:30 KST di sabato 24 settembre Sydney, Australia: 3:30 KST di sabato 24 settembre

Tudum A Global Fan Event Parte 1 Orario di inizio – Stati Uniti ed Europa

Hawaii: 19:00 HST di sabato 24 settembre Alaska: 9:00 AKDT di sabato 24 settembre Costa occidentale degli Stati Uniti: 10:00 PT di sabato 24 settembre Ora di montagna: 11:00 MT di sabato , 24 settembre Midwest degli Stati Uniti: 12:00 CT di sabato 24 settembre Costa orientale degli Stati Uniti: 13:00 ET di sabato 24 settembre Brasile: 14:00 BRT di sabato 24 settembre Inghilterra: 6: 00 pm BST sabato 24 settembre Francia: 19:00 CEST sabato 24 settembre Germania: 19:00 CEST sabato 24 settembre Italia: 19:00 CEST sabato 24 settembre Spagna: 19:00 CEST sabato 24 settembre Sud Africa: 19:00 SAST sabato 24 settembre Dubai, Emirati Arabi Uniti: 21:00 GST sabato 24 settembre India: 22:30 IST sabato 24 settembre Corea del Sud: 2: 00:00 KST di domenica 25 settembre Giappone: 2:00 KST di domenica 25 settembre Sydney, Australia: 3:00 KST di domenica 25 settembre

Tudum A Global Fan Event Parte 2 Orario di inizio – America Latina

Hawaii: 20:30 HST di sabato 24 settembre Alaska: 10:30 AKDT di sabato 24 settembre Costa occidentale degli Stati Uniti: 11:30 PT di sabato 24 settembre Ora di montagna: 12:30 MT di sabato , 24 settembre Midwest degli Stati Uniti: 13:30 CT di sabato 24 settembre Costa orientale degli Stati Uniti: 14:30 ET di sabato 24 settembre Brasile: 15:30 BRT di sabato 24 settembre Inghilterra: 7: 30 pm BST sabato 24 settembre Francia: 20:30 CEST sabato 24 settembre Germania: 20:30 CEST sabato 24 settembre Italia: 20:30 CEST sabato 24 settembre Spagna: 20:30 CEST sabato 24 settembre Sud Africa: 20:30 SAST sabato 24 settembre Dubai, Emirati Arabi Uniti: 22:30 GST sabato 24 settembre India: 12:00 IST sabato 24 settembre Corea del Sud: 3: 30:00 KST di domenica 25 settembre Giappone: 3:30 KST di domenica 25 settembre Sydney, Australia: 4:30 KST di domenica 25 settembre

Ora di inizio di Tudum Giappone

Hawaii: 18:00 HST di sabato 24 settembre Alaska: 20:00 AKDT di sabato 24 settembre Costa occidentale degli Stati Uniti: 21:00 PT di sabato 24 settembre Ora di montagna: 22:00 MT di sabato , 24 settembre Midwest degli Stati Uniti: 23:00 CT di sabato 24 settembre Costa orientale degli Stati Uniti: 12:00 ET di domenica 25 settembre Brasile: 1:00 BRT di domenica 25 settembre Inghilterra: 5: 00:00 BST di domenica 25 settembre Francia: 6:00 CEST di domenica 25 settembre Germania: 6:00 CEST di domenica 25 settembre Italia: 6:00 CEST di domenica 25 settembre Spagna: 6:00 CEST di domenica 25 settembre Sud Africa: 6:00 SAST di domenica 25 settembre Dubai, Emirati Arabi Uniti: 8:00 GST di domenica 25 settembre India: 9:30 IST di domenica 25 settembre Corea del Sud: 1: 00 pm KST di domenica 25 settembre Giappone: 13:00 KST di domenica 25 settembre Sydney, Australia: 14:00 AEST di domenica 25 settembre