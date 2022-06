Ora, data e valutazione dell’episodio 2 di Alchemy of Souls per il nuovo K-drama

A che ora uscirà l’episodio 2 di Alchemy of Souls in tutto il mondo e come hanno reagito i fan alla nuova serie drammatica coreana?

Ieri, 18 giugno, l’attesissimo dramma fantasy coreano Alchemy of Souls è stato finalmente presentato in anteprima in tutto il mondo con un’accoglienza incredibile.

Con un eccellente cast di attori, una trama intrigante e probabilmente alcune delle migliori sequenze d’azione fantasy dei K-dramas di quest’anno, lo spettacolo ha già stabilito alcuni standard elevati per se stesso… e questo è solo dopo un singolo episodio.

Ora, i fan stanno rivolgendo la loro attenzione alla seconda puntata, con molti che si chiedono quale data e ora uscirà l’episodio 2 di Alchemy of Souls nel loro fuso orario?

Alchimia delle anime | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 10458 Alchimia delle anime | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/nlRw1CGbFU0/hqdefault.jpg 1033117 1033117 centro 13872

L’episodio 2 di Alchemy of Souls sarà presentato in anteprima sia a livello nazionale in Corea del Sud che a livello internazionale tramite Netflix domenica 19 giugno.

Il secondo episodio del nuovo fantasy K-drama sarà presentato in anteprima sulla rete televisiva tvN alle 21:10 KST il 19 giugno, prima di arrivare in streaming online poche ore dopo.

Né il colosso dello streaming, né gli showrunner né i partner di distribuzione hanno condiviso l’orario di lancio specifico dell’episodio 2 di Alchemy of Souls. Tuttavia, i primi rapporti sull’episodio pilota resi disponibili su Netflix ieri, 18 giugno, hanno iniziato a circolare sui social media dai seguenti orari internazionali:

Ora del Pacifico – 6:50

Ora orientale – 9:50

Ora britannica – 14:50

Ora europea – 15:50

Ora dell’India – 19:20

Ora delle Filippine – 21:50

Ora dell’Australia – 23:20

Come è stato valutato il primo episodio dai fan?

Il primo episodio di Alchemy of Souls ha ricevuto un’accoglienza incredibile da parte dei fan di tutto il mondo, dimostrando il motivo per cui questa serie è stata probabilmente tra le trasmissioni simultanee del fine settimana più attese dell’intero anno.

In Corea del Sud, secondo i dati di AGB Nielsen, l’episodio 1 di Alchemy of Souls è stato visto da quasi 1,3 milioni di persone.

Non solo questo è un incredibile 5,2% del pubblico nazionale, ma è stato anche il programma più visto all’interno del suo blocco di trasmissione su tutte le reti via cavo nazionali.

È interessante notare che l’episodio pilota ha anche preso il primo posto tra i 20-49 anni, dove ha avuto un pubblico medio del 2,8%, secondo Soompi.

Per fortuna, il successo di Alchemy of Souls in Corea del Sud si è tradotto anche sulla scena internazionale con il nuovo drama che attualmente ha ottenuto un impressionante 8,9/10 su MyDramaList, 89% su AsianWiki e 9,3/10 su IMDB.

“Finalmente, un dramma storico con una forte protagonista femminile! Il sistema magico in questo luogo immaginario chiamato Daeho è molto… interessante, anche se non devo dire o rivelare altro. Sicuramente aumenterà il tuo interesse se ti è piaciuto Kingdom”. – Utente Callmebookaholic, tramite MyDramaList.