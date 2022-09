Ora, data e cast di uscita in streaming OTT per il nuovo film di Diljit Dosanjh

A che data e ora uscirà il film in lingua hindi Jogi per lo streaming OTT in India e chi si unisce a Diljit Dosanjh nella lista del cast?

Mentre le campagne di pubbliche relazioni multimilionarie per i prossimi programmi TV e film sono la norma; Le visualizzazioni del trailer di YouTube sono ancora probabilmente il modo migliore per valutare l’entusiasmo del pubblico prima di una nuova versione.

Ebbene, l’ultimo lungometraggio della cantante Diljit Dosanjh ha sicuramente attirato l’attenzione del pubblico in streaming di OTT, con oltre 27 milioni di visualizzazioni sul trailer ufficiale di YouTube.

Quindi, mentre i fan di tutto il mondo fanno il conto alla rovescia per la premiere, analizziamo di cosa tratta Jogi, la data e l’ora in cui uscirà per lo streaming OTT e chi si unisce a Dosanjh nel cast.

Di cosa parla Jogi?

Jogi è un film drammatico in lingua hindi di prossima uscita, diretto da Ali Abbas Zafar (Sultan, Bharat e Tiger Zinda Hai) sotto la bandiera di produzione della AAZ Films.

Il film racconterà la storia di una comunità che viene fatta a pezzi dalle rivolte anti-sikh che hanno devastato l’India nel 1984. Come notato da Gadgets360, il film è “una sorta di film biografico romanzato, che racconta gli orrori del 1984 proteste anti-sikh a Delhi”.

In particolare, il film si concentrerà su uno studente universitario chiamato Jogi mentre si taglia i capelli, si fonde con i rivoltosi ed escogita un piano per trasportare segretamente la sua gente nel Punjab.

Per fortuna, Jogi non è solo; a cui si uniscono l’agente di polizia Rawinder Chautala e l’amico Kaleem, che entrambi devono cercare di mantenere segreto il piano evitando i rivoltosi a tutti i costi.

“Tra le tensioni nell’India degli anni ’80, tre amici di fedi diverse si uniscono in uno sforzo nobile ma pericoloso per salvare centinaia di persone nella loro città”. – Sinossi di Jogi, tramite Netflix.

Tuttavia, nel bel mezzo delle rivolte, viene alla luce che un politico corrotto chiamato Tejpal potrebbe aver incitato all’odio e assoldato teppisti per prendere di mira specificamente le famiglie sikh.

Parlando a Telegraph India, il regista Ali Abbas Zafar ha spiegato come “L’unico scopo di fare questo film era quello di tirare fuori la giusta emozione”.

“Quando racconti una storia che fondamentalmente si basa sulla presentazione di diversi tipi di emozioni a livelli diversi, questa è l’autenticità, questo è il nucleo che vuoi suscitare nel tuo pubblico”. – Ali Abbas Zafar, tramite Telegraph India.

Jogi: Spiegazione della data e dell’ora di rilascio di OTT

Jogi uscirà per lo streaming OTT tramite la piattaforma Netflix venerdì 16 settembre.

Il film dovrebbe essere reso disponibile dalle 12:30 ora solare indiana; la tipica finestra di aggiornamento per tutti i contenuti originali non in simulcast, segnalata anche da Gadgets360.

Netflix India offre attualmente diverse opzioni di abbonamento che garantiranno l’accesso a Jogi dopo il suo rilascio globale OTT venerdì 16 settembre, tra cui:

Mobile – Rs 149 al mese, accesso limitato a un dispositivo mobile con risoluzione 480p

Base – Rs 199 al mese, accesso su un dispositivo non mobile con risoluzione 720p

Standard – Rs 499 al mese, accesso su due dispositivi non mobili con risoluzione 1080p

Premium – Rs 649 al mese, accesso su quattro dispositivi non mobili con risoluzione 4K

Ci sono anche varie offerte bundle di terze parti che includono un abbonamento Netflix, tra cui Reliance Jio, Reliance Jio Fiber, Vodafone Idea, Airtel e Tata Play DTH.

“Quando si fa un film, ci deve essere una certa quantità di libertà immaginaria. Ma il punto cruciale del film è l’idea che non si dovrebbe lasciar andare l’amore e la speranza. Tutti coloro che sono saliti a bordo per realizzare questo film stavano solo lavorando per questo. Quando le persone usciranno dal film, speriamo che sentiranno che, qualunque cosa accada, l’amore alla fine vincerà”. – Ali Abbas Zafar, tramite Telegraph India.

Chi sono i membri del cast di Jogi?

I seguenti membri del cast sono stati confermati per recitare in Jogi; tuttavia, molti dei nomi dei personaggi devono ancora essere rivelati pubblicamente.

Diljit Dosanjh nel ruolo di Jogi

Amyra Dastur nel ruolo di Kammo, l’interesse amoroso di Jogi

Mohd. Zeeshan Ayyub nel ruolo di Rawinder Chautala

Hiten Tejwani nel ruolo di Lali, l’amica di Kammo

Apnderdeep Singh

Paresh Pahuja nel ruolo di Kaleem

Neelu Kohli

Kumud Mishra come Tejpal

Mikhail Yawalkar

Sadan e Patil

Saurabh Chauhan

Shailesh Shankar Kulkarni

“Jogi è una storia di trovare la speranza in mezzo al caos. Da lì è nato il germe del film. Siamo stati fortunati che Diljit (Dosanjh) sia salito a bordo perché non c’è persona migliore di lui per mettere insieme questa storia. Oggi Jogi è Jogi grazie a lui”. – Ali Abbas Zafar, tramite Telegraph India.

