Operazione Flagrant Foul in arrivo su Netflix?

UNTOLD: Operazione flagrante fallo è l’ultimo documentario in uscita e l’ottavo episodio in nove parti NON RACCONTATO serie, che uscirà su Netflix il 30 agosto. Il documentario, diretto da David Terry Fine, ruota attorno all’ex arbitro NBA, Tim Donaghy, che, dopo un’indagine dell’FBI, è stato ritenuto colpevole di cospirazione per aggiustare i giochi NBA ed era a al centro di un enorme scandalo del gioco d’azzardo nel 2007.

La sinossi ufficiale della prossima uscita, fornita dal Media Center di Netflix, recita:

“Nell’estate del 2007, è arrivata la notizia che un arbitro della NBA era indagato per aver giocato d’azzardo sui suoi stessi giochi, innescando una tempesta mediatica e mandando in crisi l’NBA, l’FBI e gli appassionati di sport. Quell’arbitro era Tim Donaghy e la storia non è iniziata e finita con lui, ma si è fatta strada dagli allibratori di piccole città dei sobborghi di Filadelfia fino a riempire le tasche delle famigerate famiglie criminali di New York e del mondo del gioco d’azzardo sportivo in tutto il mondo. Per la prima volta, tutti e tre i co-cospiratori discutono del loro coinvolgimento e, non sorprende che le loro storie non siano tutte allineate”.

Il documentario presenta Tim Donaghy, Tommy Martino, Jimmy “The Sheep” Battista più l’agente dell’FBI Phil Scala, l’avvocato di Donaghy John Lauro, l’ex moglie di Donaghy Kim Strupp Donaghy e molti altri, quindi assicurati di non perderlo! Controlla i tempi di rilascio per UNTOLD: Operazione flagrante fallo sotto!

A che ora è UNTOLD: Operation Flagrant Foul in arrivo su Netflix?

Negli Stati Uniti tutti gli spettacoli e i film originali vengono rilasciati alle 00:00 PT/03:00 Non vi è alcuna indicazione che UNTOLD: Operazione flagrante fallo devierà dal consueto programma di rilascio di Netflix, quindi aspettati che il documentario sia disponibile da martedì 30 agosto alle 00:00 PT/03:00

Ovviamente, a seconda di dove ti trovi geograficamente, il tempo di rilascio potrebbe sembrare leggermente diverso per te. In tal caso, dai un’occhiata al nostro elenco di tempi di rilascio globali di seguito.

