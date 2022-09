“ONI: Thunder God’s Tale” è stato pubblicato su Netflix nell’ottobre 2022

Una nuova serie per bambini in quattro parti che mescola CGI e stop-motion uscirà su Netflix nell’ottobre 2022. Oni: Thunder God’s Tale è una nuova attesissima serie proveniente da Tonko House in esclusiva per Netflix.

Lo spettacolo è stato annunciato per la prima volta per Netflix a novembre 2019, ma è in sviluppo da molto più tempo. Cartoon Brew ha annunciato il titolo a marzo 2019, il che significa che era in fase di sviluppo lontano da Netflix per mesi se non anni, prima che alla fine lo acquisissero.

Al momento dell’annuncio iniziale, si diceva che il titolo fosse “proposto a bambini e famiglie, mescola stop motion e CGI”.

Tonko House e Netflix hanno collaborato con due studi di animazione giapponesi per il progetto: Megalis VFX (i cui clienti passati includono Warner Bros. e Marvel) per gli elementi in CG e Dwarf Studios (Rilakkuma e Kaoru) per lo stop motion.

Daisuke “Dice” Tsutsumi sta dirigendo lo show come showrunner e su cui ha lavorato in precedenza Era glaciale e Toy Story 3. Ha fondato Tonko House insieme a Pixar-allume Roberto Kondo nel 2014. Kondo e Kane Lee servire come produttori esecutivi del progetto, con Sara K. Sansone e Megan Bartel produrre.

Quando uscirà Oni: Thunder God’s Tale su Netflix?

Nel maggio 2022, Netflix ha confermato che il titolo puntava a un’uscita nel 2022.

Possiamo rivelare esclusivamente il la serie sta per arrivare su Netflix il 21 ottobre 2022. Questo deve ancora essere confermato ufficialmente da Netflix ed è soggetto a modifiche.

Cosa c’è Oni: Il racconto di Dio del tuono su Netflix circa?

Quattro episodi compongono la nuova serie limitata.

Ecco cosa puoi aspettarti dalla nuova serie come da Netflix:

“In un mondo pieno di divinità stravaganti e mostri della mitologia giapponese, una delle figlie dallo spirito libero della creatura, Onari, è determinata a seguire le orme dei potenti eroi della tradizione, ma i suoi poteri unici devono ancora essere rivelati. Ha le carte in regola per proteggere il suo pacifico villaggio dalla presenza invadente dei misteriosi “Oni” che minacciano gli dei?”

La serie nel Regno Unito è classificata dai 12 anni in su, mentre negli Stati Uniti la serie ha una classificazione TV-Y7.

Chi è nel cast vocale di Oni: Thunder God’s Tale?

Tra i talenti vocali in cui vedrai Oni: Il racconto di Dio del tuono include:

Craig Robinson (L’ufficio, Macchina del tempo della vasca idromassaggio)

(L’ufficio, Macchina del tempo della vasca idromassaggio) Giorgio Takei (Star Trek: La serie originale)

(Star Trek: La serie originale) Anna Akana (di Netflix L’eredità di Giove)

(di Netflix L’eredità di Giove) Momona Tamada (di Netflix Il club delle baby sitter)

(di Netflix Il club delle baby sitter) Bretagna Ishibashi (In fuga)

(In fuga) Archie Yates (Jojo Coniglio)

(Jojo Coniglio) Tanto cardinale (fiume del vento)

(fiume del vento) Seth Carr (Pantera nera)

(Pantera nera) Miyuki Sawashiro (Decennio di Kama Rider)

(Decennio di Kama Rider) Charlet Takahashi Chung (Sorveglianza)

(Sorveglianza) Yuki Matsuzaki (Lettere di Iwo Jima)

(Lettere di Iwo Jima) Momona Tamada

Omaar Benson Miller

Non vedi l’ora di guardare Oni: Il racconto di Dio del tuono su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.