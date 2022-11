One Night Only da The Crown e l’elenco completo dei brani della colonna sonora della quinta stagione

Alcuni spettacoli fanno sempre valere la pena aspettare le nuove stagioni e Netflix ha più di un discreto numero di titoli nel suo arsenale di cui si può dire. Uno di loro? Dai, deve essere The Crown, la serie drammatica in costume britannica che esplora la ricca e complessa storia della monarchia britannica.

La serie viene dal creatore Peter Morgan, che ha generato il progetto dal retro del suo film del 2006 La regina, che ha visto la regina Elisabetta II interpretata da Helen Mirren.

Naturalmente, la regina è stata interpretata da numerosi attori da quando la serie è stata presentata per la prima volta nel 2016, e lo spettacolare ensemble che è stato offerto in cinque stagioni è probabilmente rimasto uno dei punti di forza della serie.

Non solo, ma c’è stata anche dell’eccellente musica in tutti gli episodi. L’ultimo lotto non fa eccezione, ma chi interpreta One Night Only dall’episodio 8 della quinta stagione di The Crown?

La corona © Netflix

Una notte solo da The Crown

L’interpretazione di One Night Only nell’episodio 8 della quinta stagione di The Crown è cantata da Carol Kenyon (interpretata da Danielle Fiamanya), riporta NME. È importante sottolineare che la canzone originale è tratta dal musical di Broadway Dreamgirls del 1981. I testi sono stati scritti da Tom Eyen mentre la musica è stata scritta per gentile concessione di Henry Krieger.

All’interno del musical, la canzone viene eseguita due volte consecutive, la prima da Effie White come ballata e la seconda da Deena Jones & the Dreams come canzone dance, poiché le interpretazioni sono in competizione l’una contro l’altra in termini di riproduzione radiofonica e classifica successo.

Sono emerse numerose versioni della canzone da quando l’originale è diventato amato e influente.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro One Night Only da Dreamgirls come la canzone preferita mentre sta accadendo la famigerata intervista di Diana è pazzesca #TheCrown — A✨ (@dontmeantobrag_) 10 novembre 2022

Visualizza Tweet

Elenco dei brani della colonna sonora della quinta stagione di The Crown

Puoi controllare un elenco completo delle canzoni presenti nella colonna sonora della quinta stagione di The Crown, separate per episodio, di seguito:

Episodio 1

Regola Britannia – James Thomson e Thomas Arne

Emozioni – Mariah Carey

Episodio 2

Incredibile grazia – John Newton

Il mio destino – Lionel Richie

Episodio 3

Padam Padam – Edith Piaf

I cieli blu sono dietro l’angolo – Jack Hylton (episodio tre)

Episodio 4

Abide With Me – Coro Cambridge del King’s College

Il lago dei cigni – Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Stardust – Hoagy Carmichael

Episodio 5

Non sudare la tecnica – Erik B. & Rakim (episodio cinque)

Episodio 6

God Save The Queen – Inno nazionale del Regno Unito

Episodio 7

Una ragazza come te – Edwyn Collins

Episodio 8

One Night Only (da Dreamgirls) – Carol Kenyon, interpretata da Danielle Fiamanya

Fisico – Olivia Newton John

Episodio 10

Non preoccuparti, sii felice – Bobby McFerrin

Vola come un’aquila – Sigillo

“Si ferma la sensazione del giorno della marmotta”

Mescolare la colonna sonora ha senso considerando che il cast viene aggiornato in tutta la serie, e questo è qualcosa che il creatore della serie ha discusso con Netflix:

“È molto eccitante continuare ad aggiornare uno spettacolo e tiene noi, i creatori del programma, all’erta. All’interno del confinamento di uno spettacolo di lunga data come questo, interrompe la sensazione di Groundhog Day, ed è davvero prezioso. È difficile per un attore recitare la stessa parte e diventare così troppo associato a quella parte, anche se potrebbe essere un grande privilegio”.

Ha aggiunto: “Dopo due anni, ho scoperto che il cast è davvero pronto per andare avanti”.

La quinta stagione di The Crown è ora in streaming su Netflix.

