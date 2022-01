“On The Verge” Stagione 2: Netflix ha rinnovato o cancellato la serie?

On The Verge è stato uno dei momenti salienti inaspettati del 2021 con 12 episodi della commedia drammatica che sono atterrati verso la fine dell’anno, ma Netflix riceverà un secondo lotto di episodi?

Uscito il 7 settembre, la serie comica è una coproduzione tra Netflix e Studio Canal (una società di produzione francese). La serie è stata creata dall’attrice franco-americana Julie Delpy. La stessa Julie ha recitato al fianco di Elisabeth Shue, Sarah Jones, Alexia Landeau e Mathieu Demy.

Se non hai ancora controllato On The Verge, ecco cosa puoi aspettarti:

“Quattro donne – una chef, una mamma single, un’ereditiera e una in cerca di lavoro – scavano nell’amore e nel lavoro, con un lato generoso delle crisi di mezza età, a Los Angeles pre-pandemia”.

Netflix ha rinnovato On The Verge per la stagione 2?

Stato di rinnovo attuale: Non ancora rinnovato (ultimo aggiornamento: gennaio 2022)

A partire da gennaio 2022, un rinnovo deve ancora essere annunciato per On The Verge.

Dato che lo spettacolo è una co-produzione, non è solo sulle spalle di Netflix rinnovare lo spettacolo. In effetti, la palla è più nel campo di Studio Canal, ma se dovesse passare, Netflix avrebbe probabilmente l’opportunità di raccoglierla da solo.

Le recensioni sono state generalmente positive, ma il numero di recensioni è motivo di preoccupazione. La serie ha solo un paio di migliaia di recensioni su IMDb (2.7k al momento della pubblicazione originale) che potrebbero indicare che non aveva un vasto pubblico.

Alla domanda sul podcast di Marc Maron riguardo a una seconda stagione, Julie Delpy ha detto: “Sì, in attesa di sentire, non aspetto mai di sentire. Perché non mi piace quella posizione e sono stata in quella posizione come attrice, aspetto di sentire. Quindi, ho scritto una nuova sceneggiatura da fare in Francia, un film davvero divertente da fare con mio padre, un film francese”.

Quanto bene si è comportato On The Verge su Netflix?

Purtroppo, mentre Sul punto ha visto una certa visibilità nella top 10 di Netflix, non è passato molto tempo.

Negli Stati Uniti, ha trascorso 10 giorni tra i primi 10 TV accumulando 33 punti in totale. Nella top ten assoluta, è stato presente per 7 giorni.

Al di fuori degli Stati Uniti, lo spettacolo ha avuto un impatto limitato in Australia, dove è stato tra i primi 10 TV per 5 giorni.

La serie è apparsa nella pagina delle prime 10 cifre appena pubblicata da Netflix in cinque regioni: Croazia, Romania, Russia, Ucraina e Uruguay.

Su MovieMeter di IMDb che tiene traccia della popolarità dei titoli all’interno del suo database in base al traffico, Sul punto è riuscito a salire fino al numero 89 solo per le prime due settimane su Netflix prima di scendere rapidamente.

Date queste cifre, è improbabile che Sul punto ha avuto un impatto sufficiente sui primi 10 per giustificare una seconda stagione, almeno con Netflix a pagare il conto.

Vuoi vedere una seconda stagione di Sul punto vieni su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.