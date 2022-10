Oltre a “Doctor Strange”, Ryan Gosling è stato offerto anche per interpretare “Houdini”

Immagina di vivere in un universo parallelo in cui Ryan Gosling indossa il mantello da supereroe e Benedict Cumberbatch indossa le scarpe da tip tap più belle di sempre. Anche se vedere quest’ultimo potrebbe non essere possibile al momento, lo sapevi L’uomo grigio attore ha quasi interpretato lo stregone più potente di tutti i tempi?

Ryan Gosling ha un ruolo per interpretare personaggi unici nella storia del cinema. Dal suo bellissimo adattamento di Il notebook alla sua recente avventura musicale, La La Terra, il 41enne canadese ha conquistato il cuore di molti. Con un incasso mondiale al botteghino di 1,9 miliardi di dollari, è sicuramente anche un attore-produttore cinematografico indipendente di successo.

Tuttavia, sebbene possa aver dato alcune allettanti e premiate esibizioni nel corso della sua carriera, hai mai immaginato il ragazzo più romantico sullo schermo con il mantello del Dr. Strange o con un avatar Houdini nuovo di zecca? Nemmeno noi! Ora, e se te lo dicessimo era tra le poche star di serie A i cui nomi sono emersi per interpretare l’eroe della meraviglia?

Ryan Gosling una volta ha chiesto di lavorare come supereroe

Apparentemente, nel 2014, Gosling avrebbe incontrato gli studi Marvel per discutere di interpretare il personaggio principale del loro nuovo concerto di supereroi, Dottor Strano. Dopo aver dovuto rompere i legami con Joaquin Phoenix, gli studios stavano osservando in particolare l’attore canadese insieme ad altri attori straordinari come Keanu Reeves e il padre di Maya Hawke, Ethan Hawke.

All’attore è stato anche offerto di interpretare Harry Houdini nell’adattamento di Summit di Topline La vita segreta di Houdini: la creazione del primo supereroe d’America. In particolare, Johnny Depp è stato scelto per il ruolo, ma avrebbe trascorso l’anno a girare un suo nuovo sequel pirati dei Caraibi serie di film. di David Ayer Squadra suicida era anche in lavorazione in quel periodo e i rapporti affermano che l’allora attore 33enne avrebbe recitato anche in quel film.

Forse il suo desiderio di non rimanere impegnato in un certo film di supereroi e di firmare un contratto a vita gli ha impedito di assumere uno qualsiasi dei ruoli sopra menzionati. Ma pensi che Ryan Gosling sembrerebbe assolutamente incredibile in un avatar da supereroe? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

