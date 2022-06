Olive Branch è diventata una mazza da baseball, Netflix in acque oscure con Meghan e Harry mentre la loro faida con i reali diventa più brutta

Il dramma a Buckingham Palace si intensifica con Meghan Markle e il principe Harry che lasciano il Regno Unito prima dell’evento finale. All’inizio sembrava che la regina stesse estendendo la sua generosità. Ma la loro deliberata esclusione da tutti i principali eventi ha chiarito che la famiglia reale è ben lungi dal forgiare i Sussex. Questo ovviamente non fa ben sperare per la coppia e il loro accordo con Netflix.

Meghan e Harry non sono riusciti a scattare foto con i reali senior

La tensione nella casa reale era palpabile al Platinum Jubilee. La disposizione dei posti ha impedito alla stampa di fare clic sulla coppia con i reali senior in un fotogramma. William non ha nemmeno incontrato suo fratello, temendo una fuga di notizie su Netflix. Sebbene la regina abbia incontrato Lilibet, si è rifiutata di fare foto con il neonato. Inoltre, nessuno dei reali più anziani ha partecipato alla prima festa di compleanno di Lilibet. Almeno Archie ha ottenuto una foto con la regina quando aveva solo due giorni.

L’autore reale Christopher Anderson pensa che la regina fosse ingiusta con sua nipote.

“Negare questo a Lily il giorno del suo primo compleanno sembra inutilmente meschino.”

Ciò significa anche che probabilmente non hanno contenuti o foto succosi per Netflix. Una foto con i reali anziani avrebbe potuto salvare il loro documentario.

Si vocifera che questa sia l’ultima visita di Meghan a Buckingham Palace

Dopo tutto quello che è successo alla celebrazione del Giubileo e alla loro uscita, i tumori sono diffusi che la Duchessa potrebbe non visitare mai più il Paese.

La famiglia reale è ancora sconvolta per lo spettacolo di Oprah Winfrey, in cui hanno versato del tè sul razzismo all’interno della famiglia. Meghan e Harry non hanno mai fatto nomi e la Regina aveva promesso di fare un’indagine sulle accuse. Tuttavia, non si è sentito molto dopo. La coppia aveva nuovamente puntato il dito contro la Regina per la mancanza di proprietà.

Il cattivo sangue tra i Sussex e la famiglia reale potrebbe peggiorare dopo l’uscita del documentario e delle memorie di Harry, a seconda del loro contenuto.

