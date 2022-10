Old Man è interpretato da Stephen Lang su Netflix? (dove guardare)

Il nuovo film di Stephen Lang Vecchio uomo è uscito e le persone si chiedono dove possono guardarlo. Fortunatamente, sappiamo dove è possibile guardare questo film. Continua a leggere per scoprirlo!

Vecchio uomo è un film thriller diretto da Lucky McKee da una sceneggiatura scritta da Joel Veach. Inoltre, XYZ Films, Paper Street Pictures e AMP International hanno collaborato per produrlo.

La storia segue un escursionista smarrito che si imbatte in un vecchio instabile che vive in una remota capanna nel bosco, senza sapere che dopo il loro incontro, un incubo li attende.

Stephen Lang interpreta il Vecchio. Insieme a lui nel cast ci sono Patch Darragh, Marc Senter e Liana Wright-Mark.

Il vecchio è su Netflix?

Purtroppo, il thriller non è in streaming su Netflix. Forse in futuro Netflix acquisirà i diritti di licenza del film, ma al momento non è così. Non preoccuparti, però. Puoi sempre contare sul tuo streamer preferito per avere contenuti simili.

Ti consigliamo di fare il check-out Gli scomparsi, Intrusione e La donna alla finestra su Netflix. Se nessuno di questi titoli ti interessa, ti suggeriamo di sfogliare tu stesso la libreria di thriller gialli di Netflix. Sono sicuro che troverai qualcosa che fa per te.

Dove guardare Il vecchio

È disponibile per la visione in cinema selezionati. Puoi controllare la pagina Fandango del film per vedere se ci sono proiezioni vicino a te e per acquistare i biglietti. Un’altra opzione è noleggiare o acquistare il film tramite Amazon Prime Video o Apple TV. Su Amazon Prime Video, puoi noleggiare il film per $ 6,99 e acquistarlo per $ 14,99. Su Apple TV, puoi noleggiarlo per $ 4,99 e acquistarlo per $ 14,99.

Dai un’occhiata al trailer per un’anteprima!