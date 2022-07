Ogni grande acquisizione nella storia di Netflix

Netflix è orgoglioso di essere un costruttore rispetto agli acquirenti, ma negli ultimi anni le cose hanno iniziato a cambiare con il servizio di streaming che ha acquisito una serie di società e IP diverse. Di seguito, esamineremo ogni acquisizione di IP di contenuto, studio di animazione/VFX, studio di gioco e acquisizione di proprietà nella sua storia.

Acquisizioni di contenuti

Questa categoria è senza dubbio la più interessante per i consumatori. Il contenuto è il nome del gioco per i servizi di streaming e aziende come Walt Disney e Amazon hanno rafforzato le loro librerie e IP con le loro acquisizioni rispettivamente di 20th Century Fox e MGM. È anche il più deludente per Netflix finora, secondo noi.

Mentre potremmo entrare nella semantica di ciò che conta specificamente come acquisizione di contenuti, stiamo parlando in particolare di IP o studi acquistati in Netflix piuttosto che semplicemente acquisire licenze per lo streaming di contenuti specifici o distribuzioni esclusive.

Millarworld

Acquisito in: Agosto 2017

Mark Millar è un famoso scrittore di fumetti scozzese che si è fatto le ossa con artisti del calibro di DC e Marvel. Nel 2004, Millar ha avviato il proprio editore creando titoli come Calci nel sedere e Kingsman che sono stati adattati con successo per il grande schermo.

Nella sua acquisizione, Netflix ha acquisito l’editore e i diritti per produrre nuovi film e TV. Sono stati stabiliti 17 franchise prima di essere venduti a Netflix. Da quando Netflix ha acquistato Millarworld, quel numero è ora di 24 franchising.

Il 2022 segnerà il quinto anno in cui Millarworld sarà sotto Netflix e finora hanno pubblicato due serie originali Netflix (Jupiter’s Legacy e Supercrooks) e almeno 8 nuove voci di fumetti.

C’è anche molto altro in arrivo mentre esaminiamo la nostra anteprima Millarworld.

StoryBot

Data di acquisizione: maggio 2019

Sul fronte dei ragazzi, Netflix ha raccolto il franchise di StoryBots da JibJab Bros. Studios e ha firmato Evan e Gregg Spiridellis per accordi generali al servizio a maggio 2019.

Dall’acquisizione, Un’avventura spaziale StoryBots e StoryBots: ridi, impara, canta sono stati rilasciati nel servizio.

La Roald Dahl Story Company

Acquisito in: settembre 2021

Roald Dahl è il compianto romanziere britannico che ha scritto libri principalmente rivolti ai bambini e ha venduto un quarto di miliardo di copie in tutto il mondo. Netflix aveva già un patto con The Roald Dahl Story Company, ma si è sposato a settembre 2021.

Secondo il comunicato stampa, l’accordo significa che Netflix avrà i diritti di pubblicazione su tutto il catalogo arretrato e mira a “la creazione di un universo unico attraverso film animati e live-action e TV, editoria, giochi, esperienze immersive, teatro dal vivo, prodotti di consumo e altro ancora”.

Acquisizioni di Studio Netflix

Effetti visivi della linea di scansione

Acquisito in: novembre 2021

Scanline VFX, fondata nel 1989, è una società di effetti speciali con uffici a Vancouver, Montreal, Los Angeles, Londra, Monaco, Stoccarda e Seoul.

Lo studio VFX ha lavorato su diversi progetti Netlfix fino all’acquisizione, tra cui Bebop cowboy, Cielo rosso sangue, Il progetto Adam, e Cose più strane stagione 4.

Logica animale

Acquisito in: Luglio 2022 (chiusura prevista per la fine del 2022)

La produzione di animazione di Netflix è cresciuta costantemente nel corso degli anni con la maggior parte degli originali Netflix del genere acquistati da altri studi o prodotti internamente da Netflix Animation.

Animal Logic è stata la loro prima grande acquisizione nello spazio con lo studio noto per aver lavorato su Peter Rabbit 1 e 2 per Sony e The Lego Movies.

L’acquisizione è avvenuta insieme alla lettera degli investitori del secondo trimestre 2022. I primi progetti dello studio per Netflix includono The Magician’s Elephant e The Shrinking of Treehorns.

Acquisizioni di giochi Netflix

Le ambizioni di gioco di Netflix al momento della pubblicazione devono ancora essere pienamente realizzate. È stato messo insieme un team di esperti, ma Netflix ha già realizzato due primi film nello spazio, di cui parleremo tra un secondo.

Night School Studio LLC

Acquisito in: settembre 2021

La prima grande acquisizione per i giochi Netflix è avvenuta un paio di mesi prima che i giochi fossero disponibili sul servizio. Night School Studio è il primo studio di gioco sotto l’egida di Netflix. Sono conosciuti per OXENFREE.

Secondo il comunicato stampa di Night School Studio, hanno venduto a Netflix perché il servizio “offre ai produttori di film, TV e ora giochi una tela senza precedenti per creare e offrire intrattenimento eccellente a milioni di persone”.

Prossimi giochi

Acquisito in: marzo 2022

Netflix acquisterà lo studio di giochi per dispositivi mobili Next Games per 65 milioni di euro. Lo studio finlandese ha già lavorato con Netflix in precedenza. In particolare hanno lavorato e pubblicato Stranger Things: Puzzle Tales.

Boss Fight

Acquisito in: marzo 2022

Nel marzo 2022 è stato acquistato anche lo studio di giochi per dispositivi mobili con sede in Texas, Boss Fight Entertainment. Lo studio è noto soprattutto per il suo gioco mobile Boss del dungeon.

Acquisizioni di proprietà

Albuquerque Studios

Acquisito in: ottobre 2018

Netflix affitta principalmente spazi in studio in tutto il mondo, ma ha deciso di acquistare lo studio nel 2018. Lo studio ha nove teatri di posa, uffici di produzione e un backlot.

Secondo un ulteriore rapporto di Variety, Netflix ha acquistato lo studio per 30 milioni di dollari, che è circa 3 volte inferiore al costo della costruzione.

Teatro Egizio di Grauman

Acquisito in: maggio 2020

Inaugurato per la prima volta nel 1922, il Grauman’s Egyptian Theatre ha una parte unica nella storia di Los Angeles e Hollywood.

Netflix tiene in particolare molte delle sue anteprime televisive e cinematografiche all’Egyptian Theatre sin dalla sua acquisizione, come la prima di Serratura e chiave stagione 2.

Il capo dei film di Netflix al momento dell’annuncio dell’acquisizione ha dichiarato:

“Siamo onorati di collaborare con l’American Cinematheque per preservare l’eredità storica del teatro e continuare a fornire straordinarie esperienze cinematografiche per il pubblico. Non vediamo l’ora di espandere la programmazione a teatro in modi che andranno a beneficio sia degli amanti del cinema che della comunità”.

Questo è il secondo teatro negli Stati Uniti in cui Netflix ha un interesse acquisito. Si è anche assicurato un contratto di locazione a lungo termine per il Paris Theatre di New York.

