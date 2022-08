Ogni canzone nella commedia di Kevin Hart e Mark Wahlberg

La musica può spesso svolgere un ruolo chiave nel successo di un film o di un programma TV poiché l’uso di brani e colonne sonore originali può aiutare ad aggiungere la giusta sensazione a ogni scena.

I film comici sono spesso pieni di canzoni accattivanti per aggiungere un’atmosfera brillante e frizzante al film e l’ultima uscita di Netflix, Me Time, non è diversa.

Il film è ricco di melodie che toccano i piedi, ma quali canzoni sono presenti nella colonna sonora di Me Time e chi ha composto la colonna sonora del film?

Me Time data di rilascio e anteprima della trama

Me Time è volato su Netflix venerdì 26 agosto 2022.

Interpretato da Kevin Hart e Mark Wahlberg, il film racconta la storia di Sonny Fisher, un padre casalingo che ha un disperato bisogno di un po’ di tempo per se stesso.

Tuttavia, il primo “tempo per me” di Sonny in un decennio viene interrotto quando riceve una telefonata dal suo ex migliore amico e animale da festa Huck Dembo che lo invita a partecipare alla sua festa per il suo 44esimo compleanno.

Mentre il fine settimana selvaggio va fuori controllo, l’amicizia riaccesa tra Sonny e Huck si ritrova minacciata, così come la reputazione di Sonny di super-papà definitivo.

Io tempo © Saeed Adyani | Netflix

Colonna sonora di Me Time

Durante tutta la durata di Me Time, il film è pieno zeppo di brani riconoscibili e le canzoni che compaiono nella colonna sonora sono:

Chi ha composto la partitura?

Oltre a una serie di brani su licenza, Me Time presenta anche una colonna sonora brillante, frizzante e leggermente ispirata al jazz, opera del compositore Jeff Cardoni.

Dopo aver segnato il suo primo cortometraggio nel lontano 1999, Jeff è diventato un compositore estremamente prolifico e da allora ha guadagnato oltre 144 crediti cinematografici e televisivi.

I fan della TV avranno quasi sicuramente ascoltato il lavoro di Cardoni da qualche parte dato che ha scritto le musiche per Young Sheldon, How I Met Your Father, l’adattamento americano di Ghosts, The Kominsky Method di Netflix, Silicon Valley, CSI: Miami e persino Undercover Boss

In concomitanza con l’uscita di Me Time, la colonna sonora di Jeff Cardoni è stata resa disponibile per lo streaming su artisti del calibro di Spotify e Apple Music.