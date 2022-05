Ogni canzone nel film di Rebel Wilson è stata esplorata

La musica in un film o in una serie TV può spesso creare o distruggere il prodotto finale poiché la scelta delle canzoni o della colonna sonora originale può aggiungere la giusta sensazione a ogni scena.

Per una sorta di film per adulti come L’ultimo anno di Netflix, questo è incredibilmente importante in quanto la musica può svolgere un ruolo enorme nella crescita, anche se crescere ha comportato il coma per 20 anni.

Senior Year è ricco di canzoni, ma solo quali brani sono presenti nella colonna sonora del film e chi ha composto la colonna sonora?

L’ultimo anno | Trailer ufficiale

Data di uscita e trama dell’ultimo anno

Senior Year è uscito su Netflix venerdì 13 maggio 2022.

Con Rebel Wilson, il film racconta la storia di Stephanie Conway, la ragazza più popolare della Harding High School e capitano della squadra di cheerleader.

Tuttavia, la vita perfetta di Stephanie prende una svolta disastrosa quando un’acrobazia da cheerleader va storta e viene lasciata in coma per 20 anni.

Quando finalmente Steph si sveglia, ha 37 anni ma ha ancora bisogno di completare il suo ultimo anno di liceo e torna nei corridoi un tempo familiari che potrebbero anche essere un pianeta alieno mentre mira a reclamare la sua corona di reginetta del ballo.

Netflix

Colonna sonora dell’ultimo anno

Senior Year è un film ricco di musica e include persino brani eseguiti dal cast del film.

Le canzoni che compaiono nella colonna sonora di Senior Year sono:

Netflix

Chi ha composto la partitura?

Oltre a un’intera pletora di canzoni con licenza, Senior Year presenta anche una colonna sonora originale che tocca i piedi che è opera del compositore Jermaine Stegall.

La musica allegra si adatta perfettamente all’ambiente del liceo, mentre presenta anche alcune tracce più malinconiche per rispecchiare la bizzarra situazione di Stephanie.

Oltre a Senior Year, Jermaine ha lavorato alla musica per In arrivo 2 America, Proximity e Jamesy Boy oltre a più di 50 film, programmi TV e cortometraggi.

La colonna sonora di Jermaine Stegall per Senior Year è ora disponibile per l’ascolto su siti di streaming musicale come Spotify e Apple Music.

Senior Year è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 13 maggio 2022.

