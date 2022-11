Ogni canzone nel film di Lindsay Lohan

La musica in un film o in una serie TV può creare o distruggere il prodotto finale poiché l’uso di canzoni o partiture originali può aiutare ad aggiungere la giusta sensazione a ogni scena.

Questo è incredibilmente importante nelle commedie romantiche di Natale, come il nuovo arrivo di Netflix Falling For Christmas, poiché cercano di farci sentire caldi e confusi.

In quanto tale, il film con Lindsay Lohan è ricco di musica dall’inizio alla fine, ma quali canzoni sono presenti nella colonna sonora di Falling For Christmas?

Falling For Christmas è arrivato su Netflix giovedì 10 novembre 2022.

Ad unirsi a Lohan nel cast c’è Chord Overstreet di Glee mentre il film racconta la storia di Sierra Belmont, un’ereditiera d’albergo appena fidanzata che ha un brutto incidente sugli sci.

L’autunno lascia Sierra con un’amnesia totale e lei si sveglia e si ritrova affidata alle cure di un affascinante proprietario di una pensione di nome Jake e della sua adorabile giovane figlia.

Con il conto alla rovescia dei giorni fino a Natale, a Sierra viene data l’opportunità di lasciarsi alle spalle la sua vita ricca a favore della felicità con Jake.

Colonna sonora Falling For Christmas

Come la maggior parte dei film di Natale, Falling For Christmas è ricco di melodie festive e le canzoni che compaiono nella colonna sonora del benessere sono:

Lindsay Lohan canta Jingle Bell Rock

Uno dei film più noti e amati di Lindsay Lohan è la commedia del liceo del 2003, Mean Girls.

In una delle scene del film, Cady di Lohan e gli altri membri della sua cricca si esibiscono al Winter Talent Show della scuola e ballano al ritmo della canzone festiva, Jingle Bell Rock.

In un apparente cenno a Mean Girls, Lindsay Lohan canta la sua interpretazione di Jingle Bell Rock in Falling For Christmas.

Nel frattempo, anche il suo co-protagonista Chord Overstreet ha una sua canzone mentre esegue Everybody Loves Christmas durante il film.

Falling For Christmas è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 10 novembre 2022.

