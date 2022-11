Ogni canzone nel capitolo finale

La musica ha sempre giocato un ruolo chiave nella serie Netflix Dead To Me e lo stesso si può dire nella nuova stagione 3.

Ogni episodio presenta alcune melodie strappalacrime per aiutare ad aggiungere la giusta sensazione a ogni scena mentre l’incredibile avventura di Jen e Judy si avvicina alla fine.

Ma quali canzoni sono presenti nella colonna sonora di Dead To Me stagione 3?

La terza stagione di Dead To Me è arrivata su Netflix giovedì 17 novembre 2022.

La terza e ultima puntata della serie dark comedy vede Jen e Judy fare un ultimo sforzo per sfuggire alla legge dopo la morte di Steve, l’ex fidanzato di Judy.

Con la rete che si chiude lentamente attorno a loro, la coppia deve tirare fuori tutti gli arresti se vuole evitare il rilevamento.

Tuttavia, un viaggio in ospedale dopo il drammatico incidente automobilistico nel finale della seconda stagione rivelerà notizie più scioccanti che metteranno alla prova l’amicizia unica di Jen e Judy.

Morto per me © Netflix | Saied Adyani

Colonna sonora della terza stagione di Dead To Me

Ogni stagione di Dead To Me è stata piena zeppa di musica e lo stesso si può sicuramente dire per la stagione 3 con la sua colonna sonora con le seguenti canzoni.

Episodio 1 | Siamo già stati qui

Episodio 2 | Dobbiamo parlare

Episodio 3 | Guarda cosa abbiamo qui

Episodio 4 | Dove andiamo adesso?

Episodio 5 | Non ci abbiamo pensato

Episodio 6 | Batteremo questa cosa

Episodio 7 | Possiamo essere onesti?

Episodio 8 | Troveremo un modo

Episodio 9 | Siamo quasi fuori tempo massimo

Episodio 10 | Siamo arrivati ​​alla fine

La stagione 3 di Dead To Me è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata giovedì 17 novembre 2022.

