Ogni canzone in un film magico

La musica di un film o di una serie TV può creare o distruggere il prodotto finale poiché l’uso di brani con licenza e colonne sonore cinematografiche può aggiungere la giusta sensazione a ogni scena.

L’ultimo arrivato di Netflix, The School For Good And Evil, unisce entrambi questi elementi per dare un tocco moderno alla sua magica storia fantasy.

Ma quali canzoni sono presenti nella colonna sonora di The School For Good And Evil e chi ha composto l’affascinante colonna sonora del film?

The School For Good And Evil è arrivato su Netflix mercoledì 19 ottobre 2022.

Basato sull’omonimo romanzo di Soman Chainani, il film racconta la storia delle migliori amiche Sophie e Agatha che condividono un improbabile legame.

Sophie sogna di fuggire dalla sua vita per diventare una principessa, mentre Agatha ha le caratteristiche di una strega minacciosa.

Ma quando una forza potente trascina la coppia alla School For Good And Evil, i loro ruoli vengono invertiti e la brillante Sophie viene collocata nella School For Evil mentre la cupa Agatha viene introdotta nella School For Good.

La coppia spera di tornare al posto che le spetta, ma una rivalità magica e sinistri ostacoli si frappongono sulla loro strada.

Colonna sonora La scuola per il bene e il male

The School For Good And Evil fa uso di una pletora di canzoni autorizzate e le melodie presenti nella sua colonna sonora sono:

Chi ha composto la partitura?

Oltre alle sue canzoni su licenza, The School For Good And Evil presenta anche la sua colonna sonora originale, opera del compositore Theodore Shapiro.

Il compositore nato a Washington DC crea musica per film e programmi TV dagli anni ’90 ed è noto per le sue frequenti collaborazioni con artisti del calibro di Ben Still, Jay Roach, Karyn Kusama e il regista di questo film, Paul Feig.

Nel corso della sua carriera, Shapiro ha lavorato a film del calibro di Il diavolo veste Prada, Blades Of Glory, Tropic Thunder, Marley & Me, Diary Of A Wimpy Kid, Spy, Trumbo, Zoolander 2, Ghostbusters del 2016, Last Christmas, Trolls World Tour e la serie Apple TV+ Separazione.

In concomitanza con l’uscita di The School For Good And Evil, l’incantevole colonna sonora di Theodore Shapiro è stata resa disponibile su siti di streaming musicale come Spotify e Apple Music.