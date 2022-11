Ogni canzone in un dramma romantico

La musica gioca spesso un ruolo chiave nei film o nei programmi TV poiché l’uso di canzoni o partiture originali può aiutare ad aggiungere la giusta sensazione a ogni scena.

Per un dramma romantico straziante come From Scratch di Netflix, ciò è particolarmente importante in quanto la scelta delle canzoni può consentire agli spettatori di simpatizzare con i personaggi e le loro emozioni.

Non dovrebbe sorprendere, quindi, che From Scratch abbia una colonna sonora piena fino all’orlo di musica, ma quali canzoni sono presenti in tutta la serie?

From Scratched è arrivato su Netflix venerdì 21 ottobre 2022.

La serie di otto episodi racconta la storia di Amahle ‘Amy’ Wheeler, una studentessa americana che sta studiando all’estero nella pittoresca città italiana di Firenze.

Il soggiorno di Amy in Italia prende una svolta inaspettata quando incontra e si innamora di Lino, uno chef siciliano, ma la loro vorticosa storia d’amore deve affrontare numerosi ostacoli, da diversi background culturali a genitori che disapprovano.

Tuttavia, la più grande prova della loro relazione arriva quando la salute di Lino mette in discussione il futuro della coppia, il che ispira le rispettive famiglie a unirsi, dimostrando che l’amore supera tutti i confini.

Da zero © Netflix | Stefano Montesi

Colonna sonora da zero

Durante i suoi otto episodi, la colonna sonora di From Scratch fa uso di una miriade di canzoni, con gli episodi di apertura, in particolare, con un certo numero di artisti italiani che riflettono l’ambientazione fiorentina.

Episodio 1 | Primi Assaggi

Episodio 2 | Carne e Ossa

Episodio 3 | Una villa. Una scopa. Una torta.

Episodio 4 | Mandorle amare

Da zero © Netflix | Stefano Montesi

Episodio 5 | Pane e salamoia

Episodio 6 | Cimeli di famiglia

Episodio 7 | Tra il fuoco e la padella

Episodio 8 | Retrogusti

Da zero © Netflix | Jessica Brooks

Playlist e punteggio

In concomitanza con l’uscita di From Scratch, Netflix non ha solo pubblicato un album con la colonna sonora spensierata e pesante della chitarra della serie, ma ha anche curato una playlist dei brani della serie.

I fan possono trovare la playlist con ogni brano della serie su Spotify tramite l’account ufficiale di Netflix sul servizio.

Nel frattempo, l’album per la colonna sonora di From Scratch, composto da Laura Karpman e Raphael Saadiq, è disponibile su Spotify e Apple Music.