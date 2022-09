Ogni canzone in Netflix rom-com

La musica gioca un ruolo chiave nel rendere un film o un programma TV un successo poiché l’uso di canzoni o di una colonna sonora originale può aggiungere la giusta sensazione a ogni scena.

Per una commedia romantica come l’ultimo arrivato di Netflix, Love in the Villa, è estremamente importante poiché il film tenta di farci simpatizzare con i suoi personaggi principali sfortunati.

In quanto tale, Love in the Villa è ricco di musica, ma quali canzoni sono presenti nella colonna sonora del film e chi ha composto la colonna sonora?

Amore in Villa | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 11165 Amore in Villa | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/_kRab62q54M/hqdefault.jpg 1088035 1088035 centro 13872

Data di uscita di Love in the Villa e anteprima della trama

Love in the Villa è arrivato su Netflix giovedì 1 settembre 2022.

Interpretato da Kat Graham e Tom Hopper, il film racconta la storia di Julie Hutton, una giovane donna che fa un viaggio nella romantica città di Verona dopo una rottura straziante.

Tuttavia, i piani di Julie di godersi un po’ di tempo per me di cui avevo tanto bisogno sono rovinati quando scopre che la villa che sta affittando per il suo viaggio è stata prenotata due volte.

Ora, deve trascorrere la sua vacanza italiana con un uomo britannico eccessivamente cinico, che sembra anche essere fastidiosamente bello.

Amore nella villa © Netflix | Riccardo Ghilardi

Colonna sonora L’amore nella villa

Love in the Villa è ricco di musica e le canzoni che caratterizzano la sua colonna sonora toccante aggiungono molto sapore italiano al film.

Amore nella villa © Netflix | Riccardo Ghilardi

Chi ha composto la partitura?

Oltre alle canzoni su licenza di Love in the Villa, il film presenta anche una colonna sonora brillante e frizzante del compositore Ryan Shore.

Il musicista canadese è il nipote di Howard Shore, noto soprattutto per le colonne sonore dei film Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit di Peter Jackson.

Ryan ha iniziato la sua carriera di compositore alla fine degli anni ’90 e ha guadagnato il suo primo credito cinematografico per il film del 2000, Vulgar.

Da allora, Ryan ha continuato a guadagnare più di 75 crediti compositivi con opere degne di nota tra cui i film Love Guaranteed, Prime, The Girl Next Door, nonché diversi episodi speciali di Scooby-Doo, Julie’s Greenroom e i cortometraggi di Star Wars Forces of Destiny e Galassia delle avventure.

Inoltre, il lavoro di Shore in The Shrine, POV e Monsterville: Cabinet of Souls gli è valso rispettivamente una nomination ai Grammy e due nomination agli Emmy Award.

La spensierata colonna sonora di Ryan per Love in the Villa è stata pubblicata su Spotify e Apple Music in concomitanza con l’uscita del film.