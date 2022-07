Ogni canzone della serie Netflix

La musica in un film o in un programma TV può spesso creare o distruggere il prodotto finale poiché la scelta delle canzoni o della colonna sonora del cinema può aggiungere la giusta sensazione a ogni scena.

Anche se Resident Evil di Netflix potrebbe avere pesci più grandi da friggere, dato il successo degli adattamenti dei videogiochi di solito, la serie comprende ancora la necessità di musica ben posizionata e, in quanto tale, è ricca di melodie familiari.

Ma quali canzoni sono presenti nella colonna sonora di Resident Evil e chi ha composto la colonna sonora agghiacciante della serie?

Resident Evil | Teaser ufficiale 2 BridTV 10011 Resident Evil | Teaser ufficiale 2 https://i.ytimg.com/vi/Tx6onHvOqwA/hqdefault.jpg 1013501 1013501 centro 13872

Resident Evil è apparso su Netflix giovedì 14 luglio 2022.

Ambientato in due periodi di tempo, il 2022 e il 2036, Resident Evil racconta la storia delle sorelle Jade e Billie Wesker.

Nel presente del 2036, Jade combatte per la sopravvivenza dopo che la maggior parte dell’umanità è stata trasformata in un infetto assetato di sangue a seguito della diffusione di un’arma biologica mortale chiamata T-virus.

Mentre Jade è al centro di una caccia all’uomo globale, condotta dalla sinistra Umbrella Corporation, è anche perseguitata dai ricordi del suo passato nel 2022, l’anno dell’epidemia.

Insieme a sua sorella nel 2022, Jade e Billie si imbattono in oscuri segreti sulle loro origini e sul legame del padre con la società che avrebbe dato la caccia a Jade 14 anni dopo.

Scarica dal sito ufficiale della stampa | Netflix

Colonna sonora di Resident Evil

Dal suo episodio di apertura, Resident Evil è ricco di musica, con la serie che utilizza sia brani con licenza che la propria colonna sonora cinematografica.

Le canzoni che compaiono nella colonna sonora di Resident Evil sono:

Episodio 1 | Benvenuti a New Raccoon City

Episodio 2 | Il diavolo che conosci

Episodio 3 | La luce

Episodio 4 | La svolta

Scarica dal sito ufficiale della stampa | Netflix

Episodio 5 | Film casalinghi

Episodio 6 | La bambina di qualcuno

Episodio 7 | Parassita

Episodio 8 | Rivelazioni

Scarica dal sito ufficiale della stampa | Netflix

Chi ha composto la partitura?

Oltre a una serie di brani con licenza, Resident Evil utilizza anche la sua colonna sonora cinematografica, opera del compositore Gregory Reveret.

Il musicista francese ha iniziato la sua carriera musicale come artista EDM itinerante prima di fare la sua prima incursione nel mondo della composizione nel 2008 per la serie Supa Strikas.

Da allora, Gregory ha lavorato con l’artista Deadmau5 per lo spettacolo Dov’è la goccia mentre è anche presente nel dipartimento musicale di una serie di grandi progetti tra cui The Mandalorian, Teen Wolf, Mass Effect: Andromeda, Minions, Deadpool, Furious 7 e I Vendicatori: l’era di Ultron dove ha fatto di tutto, dalla composizione della musica del trailer al lavoro come assistente alla colonna sonora.

La colonna sonora completa della serie Resident Evil uscirà il 15 luglio mentre una traccia della serie, Venere acchiappamosche, è stato rilasciato in anticipo ed è disponibile su Spotify e Apple Music.