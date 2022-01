Ogni canzone della serie Netflix esplorata

La musica in un film o in un programma TV può spesso creare o distruggere il prodotto finale poiché la scelta delle canzoni può aggiungere la giusta sensazione a ogni scena.

Questo è qualcosa di estremamente importante in After Life di Ricky Gervais, che cammina sul confine tra un dramma sincero e una commedia gioiosamente oscura.

Ma solo quali canzoni sono presenti nella colonna sonora della terza stagione di After Life che è appena uscita su Netflix?

Data di uscita e trama della terza stagione

La terza e ultima stagione di After Life è arrivata su Netflix il 14 gennaio 2022, quasi due anni da quando la seconda serie dello show è arrivata nell’aprile 2020.

Creato e interpretato da Ricky Gervais, After Life racconta la storia di Tony, uno scrittore di lungometraggi per il quotidiano locale la cui vita è stata sconvolta dopo la morte di sua moglie, Lisa.

Lottando per trovare una ragione per andare avanti, Tony riceve nuove speranze e fiducia nella terza stagione da coloro che lo circondano dopo aver precedentemente mirato a disprezzarli crudelmente in ogni possibile opportunità.

Netflix

Colonna sonora della terza stagione di After Life

Come con le serie precedenti, la terza stagione di After Life è ricca di brani, ma solo quali canzoni sono presenti nella colonna sonora?

Episodio 1

Episodio 2

Episodio 3

Netflix

Episodio 4

Episodio 5

Episodio 6

Netflix

After Life stagione 3 è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 14 gennaio 2022.

