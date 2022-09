Ogni canzone della serie Netflix esplorata

La musica può fare molto per aiutare un film o un programma TV ad avere successo poiché l’uso di brani con colonne sonore originali può aiutare ad aggiungere la giusta sensazione in ogni scena.

L’ultima serie di Netflix, The Imperfects, lo comprende perfettamente poiché ogni episodio è ricco di musica per sottolineare la sua storia ribelle di formazione.

Ma quali canzoni sono presenti nella colonna sonora di The Imperfects?

Data di uscita di The Imperfects e anteprima della trama

Gli imperfetti è esploso su Netflix giovedì 8 settembre 2022.

Con Morgan Taylor Campbell, Rhianna Jagpal e Iñaki Godoy, la serie racconta la storia di tre ventenni, Tilda, Abbi e Juan, vittime di una serie di esperimenti scientifici che li hanno portati a sviluppare abilità mostruose.

Sperando di riportare le loro vite a una sorta di normalità, l’improbabile trio si unisce per dare la caccia allo scienziato pazzo, il dottor Alex Sarkov, i cui esperimenti hanno portato alla loro inaspettata trasformazione.

Colonna sonora Gli imperfetti

In ogni episodio di The Imperfect, la serie fa uso di molta musica e le canzoni che compongono la colonna sonora della serie sono:

Episodio 1 | I figli di Sarkov

Episodio 2 | Doug dei Morti

Episodio 3 | Massacro del magazzino di Portland

Episodio 4 | Uno di noi

Episodio 5 | Zoe deve essere distrutta

Episodio 6 | Per non diventare un mostro

Episodio 7 | Cura tutto

Episodio 8 | Il diavolo che conosci

Episodio 9 | Tutti i mostri attaccano

Episodio 10 | Distruggi tutti i mostri

Chi è la vera band che Tilda copre?

La vera band che Tilda interpreta in The Imperfects sono i NOBRO.

Nell’episodio di apertura della serie, vediamo Tilda esibirsi con una band conosciuta come Itchy Nipples.

Tuttavia, il gruppo punk rock è solo di fantasia e Morgan Taylor Campbell non sta effettivamente eseguendo una canzone originale.

Invece, la band sta coprendo i brani di NOBRO Don’t Die e Til I Get It All che compaiono nel loro EP del 2020, Sick Hustle.