Ogni canzone della serie Netflix esplorata

La musica può spesso svolgere un ruolo chiave in un film o in un programma TV poiché la scelta delle canzoni può aiutare ad aggiungere la giusta sensazione a ogni scena.

Per una stravagante commedia per adolescenti come l’ultima uscita di Netflix, Boh, puttanala musica è incredibilmente importante poiché ogni episodio è pieno zeppo di canzoni per sottolineare la vita dei suoi personaggi, Erika e Gia.

Ma quali canzoni sono presenti nella colonna sonora di Boo, Bitch e dove possono ascoltarle i fan?

Boo, Bitch si è intrufolata su Netflix venerdì 8 luglio 2022.

Con il tempo trascorso al liceo che si avvicina alla fine, le migliori amiche Erika e Gia cercano di cogliere l’ultima opportunità per iniziare a vivere una vita epica a una festa in casa imminente.

Tuttavia, i piani delle ragazze sono leggermente complicati quando una di loro si sveglia la mattina dopo per scoprire che ora sono un fantasma.

Boo, colonna sonora Cagna

Ogni episodio di Boo, Bitch è pieno di musica poiché la serie utilizza molte canzoni in tutto, anche con Erika protagonista nel suo video di danza TikTok.

Le canzoni che compaiono nella colonna sonora di Boo, Bitch sono:

Episodio 1 | La vita è una puttana e poi muori

Episodio 2 | Faccia da cagna a riposo

Episodio 3 | Il rimborso è una puttana

Episodio 4 | Cagna schiaffeggiata

Episodio 5 | Cagna finta

Episodio 6 | Chi cagna?

Episodio 7 | Brutta cagna

Episodio 8 | Ciao, puttana

Ascolta su Spotify

In concomitanza con Boo, l’uscita di Bitch, Netflix ha compilato la propria playlist, piena di brani della serie.

I fan che vogliono esplorare la playlist toccante possono trovare la raccolta di brani su Spotify tramite l’account ufficiale Netflix sul servizio di streaming musicale.