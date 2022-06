Ogni canzone del film ricco di azione

La musica in un film o in un programma TV può spesso creare o distruggere il prodotto finale poiché la scelta delle canzoni o della colonna sonora del cinema può aggiungere la giusta sensazione a ogni scena.

L’ultimo arrivato di Netflix, The Man from Toronto, lo capisce molto bene in quanto racchiude un sacco di musica per aiutare a creare la scena durante la sua avventura giramondo.

Ma quali canzoni sono presenti nella colonna sonora di The Man from Toronto e chi ha composto la colonna sonora originale del film?

L’uomo di Toronto è esploso su Netflix venerdì 24 giugno 2022.

Interpretata da Kevin Hart e Woody Harrelson, la commedia d’azione racconta l’improbabile storia di Teddy Jackson, un normale pasticcio la cui vita viene sconvolta quando viene erroneamente ritenuto l’assassino più letale del mondo.

Il caso di identità sbagliata porta Teddy a dover collaborare con il vero assassino, noto solo come The Man from Toronto, per sopravvivere.

Colonna sonora de L’uomo di Toronto

Per tutta la sua durata, The Man from Toronto è ricco di musica, con una serie di brani con licenza.

Le canzoni che compaiono nella colonna sonora di The Man from Toronto sono:

Chi ha composto la partitura?

Oltre a una serie di canzoni su licenza, The Man from Toronto presenta anche una colonna sonora strepitosa, opera del compositore iraniano-tedesco Ramin Djawadi.

Il musicista di origine tedesca ha da tempo una passione per la musica e ha frequentato il Berklee College of Music alla fine degli anni ’90 prima di diplomarsi nel 1998.

Ramin ha iniziato a comporre musiche per film e TV nel 2001 e da allora ha lavorato a quasi 80 produzioni.

Dopo essersi fatto le ossa ha lavorato al fianco di Hans Zimmer per il 2004 Thunderbirds film, Ramin ha continuato a scrivere musiche pluripremiate per artisti del calibro di Il Trono di Spade, Westworld, Iron Man, Pacific Rim, Warcraft, Marvel eterni, il Inesplorato film e Prime Video Jack Ryan mentre è previsto anche per segnare il prossimo Game of Thrones spin off, Casa del Drago.

La colonna sonora ricca di percussioni di Ramin per The Man from Toronto è perfetta per il film d’azione ed è stata pubblicata su siti di streaming musicale come Spotify e Apple Music in concomitanza con l’uscita del film.