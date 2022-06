Ogni canzone del film Netflix

La musica in un film o in un programma TV può spesso creare o distruggere il prodotto finale poiché la scelta delle canzoni o della colonna sonora del cinema può aggiungere la giusta sensazione a ogni scena.

Per un film che approfondisce i meccanismi interni dell’industria musicale come l’ultima uscita di Netflix, Beauty, questo è particolarmente importante e non dovrebbe sorprendere gli spettatori che il film faccia uso di una pletora di canzoni.

Ma quali canzoni sono presenti nella colonna sonora toccante di Beauty?

Dopo un’uscita nelle sale limitata all’inizio del mese, Beauty ha cantato su Netflix mercoledì 29 giugno 2022.

Diretto dal regista nigeriano Andrew Dosunmu e con Giancarlo Esposito nella colonna sonora, Beauty racconta la storia di una giovane donna di colore dotata che lotta per mantenere la sua voce e la sua identità dopo che le è stato offerto un redditizio contratto discografico.

La strada per la celebrità di Beauty diventa un feroce campo di battaglia mentre la sua famiglia, l’etichetta discografica e l’amica più cara competono per essere l’influenza guida del suo viaggio musicale.

Colonna sonora di bellezza

Essendo un film che approfondisce l’industria musicale, non dovrebbe sorprendere che Beauty sia pieno zeppo di canzoni, molte delle quali provengono da cantanti gospel purosangue, dando al film una colonna sonora davvero maestosa.

Le canzoni presenti in Beauty sono:

Chi ha composto la partitura?

Oltre alle sue numerose canzoni su licenza, Beauty presenta anche una colonna sonora originale del compositore Philip Miller.

Il musicista londinese ha lavorato nell’industria cinematografica e televisiva per quasi tre decenni con il suo primo lavoro di composizione in un cortometraggio del 1994 intitolato Felice in esilio.

Negli anni successivi, Philip ha lavorato alla musica per oltre 60 produzioni cinematografiche e televisive tra cui Back of the Moon, The Number, Dov’è Kyra?, Of Good Report, Mother of George e la lunga serie TV sudafricana Isibaya

Oltre a creare musica per lo schermo, Philip Miller lavora anche sulla propria musica e gran parte del lavoro dell’artista può essere trovato su siti di streaming musicale tra cui Spotify e Apple Music.

Beauty è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 29 giugno 2022.

