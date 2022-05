Ogni canzone del film Netflix esplorata

La musica in un film o in un programma TV può spesso creare o distruggere il prodotto finale poiché la scelta delle canzoni può aggiungere la giusta sensazione a ogni scena.

Per un film per adulti come l’ultima uscita di Netflix, Along for the Ride, è incredibilmente importante poiché la musica spesso gioca un ruolo chiave nel processo di crescita e ritrovamento di noi stessi.

Ma quali canzoni sono presenti nella colonna sonora di Along for the Ride?

Insieme per la data di uscita di Ride e l'anteprima della trama

Along for the Ride è sbarcato su Netflix venerdì 6 maggio 2022.

Basato sull’omonimo romanzo di Sarah Dessen, il film racconta la storia dei compagni insonni Auden e del misterioso Eli.

La coppia vive nella tranquilla cittadina balneare di Colby e mentre i vicini dormono, i due intraprendono una missione notturna per aiutare Auden a vivere la vita divertente e spensierata da adolescente che non avrebbe mai saputo di volere.

Colonna sonora di Insieme per la corsa

Along for the Ride è un film ricco di musica e più di 30 canzoni sono presenti nella colonna sonora toccante

