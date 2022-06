Ogni canzone del film Netflix esplorata

La musica in un film o in un programma TV può spesso creare o distruggere il prodotto finale poiché la scelta delle canzoni o della colonna sonora del cinema può aggiungere la giusta sensazione a ogni scena.

L’ultimo film di Netflix, Spiderhead, lo capisce molto bene in quanto è ricco di brani con licenza che ne sottolineano i colpi di scena.

Ma quali canzoni sono presenti nella colonna sonora di Spiderhead e chi ha composto la colonna sonora originale del film?

Data di uscita di Spiderhead e anteprima della trama

Spiderhead è apparso su Netflix venerdì 17 giugno 2022.

Basato sul libro Fuga da Spiderhead di George Saunders e diretto da Top Gun: Maverick Joseph Kosinski, il film racconta la storia di detenuti che vivono nel prossimo futuro e che sono intrappolati in un penitenziario all’avanguardia.

La struttura è gestita dal visionario Steve Abnesti (Chris Hemsworth) che permette ai suoi detenuti di essere se stessi, non ci sono sbarre, celle o tute carcerarie per forzare la conformità.

Invece, i detenuti della struttura sono sottoposti a esperimenti attraverso l’uso di farmaci che alterano la mente che possono fare qualsiasi cosa, da alleggerire il tuo umore a darti una sferzata di fiducia.

Quando due detenuti, Jeff e Lizzy (Miles Teller e Jurnee Smollett), iniziano a stabilire un’improbabile connessione, gli esperimenti di Abnesti iniziano a spingere del tutto i limiti del libero arbitrio.

Netflix

Colonna sonora Testa di ragno

Spiderhead è ricco di canzoni autorizzate durante tutta la sua durata, per aiutare a stabilire il tono bizzarro del film mentre si svolgono gli esperimenti di Abnesti.

Le canzoni che compaiono nella colonna sonora di Spiderhead sono:

Netflix

Chi ha composto la partitura?

Oltre a una serie di brani con licenza, Spiderhead presenta anche una colonna sonora originale del compositore americano Joseph Trapanese.

Il musicista ha avuto una lunga relazione con la musica, che risale ai suoi tempi alla Manhattan School of Music.

Trapanese ha fatto la sua prima incursione nel mondo delle colonne sonore per film e TV nel 2009 e da allora è diventato un compositore di riferimento per i progetti Netflix.

Collaboratore abituale di Joseph Kosinski, Trapanese ha creato le musiche per Tron: Legacy, Oblivion, Only the Brave per il regista, mentre gli altri suoi crediti includono Netflix The Witcher, Shadow and Bone, Alla ricerca di ‘Ohana, Project Power e ha anche contribuito alla musica per Il più grande showman.

La colonna sonora di Joseph Trapanese per Spiderhead è stata pubblicata su siti di streaming musicale insieme all’arrivo del film e può essere trovata su Spotify e Apple Music.