Ogni canzone del film horror Netflix

Con l’arrivo di ottobre di ogni anno, i servizi di streaming e i canali TV iniziano a riempirsi di film e serie spettrali come il nuovo arrivo di Netflix, Mr Harrigan’s Phone.

Basato sull’omonimo romanzo di Stephen King, il film funge da inquietante storia di formazione per Craig di Jaeden Martell e, di conseguenza, contiene molta musica.

Ma quali canzoni sono presenti nella colonna sonora di Mr Harrigan’s Phone e chi ha composto la colonna sonora inquietante del film?

Il telefono di Mr Harrigan è arrivato su Netflix mercoledì 5 ottobre 2022.

Il film racconta la storia di Craig, un adolescente che fa amicizia con il solitario miliardario Mr Harrigan mentre i due formano un improbabile legame sul loro comune amore per i libri e la lettura.

Tuttavia, la tragedia colpisce quando il signor Harrigan muore, ma la situazione prende una svolta sconcertante quando Craig scopre di essere in grado di comunicare con il morto dall’oltretomba attraverso il telefono che ha dato al signor Harrigan prima di morire.

Colonna sonora de Il telefono di Mr. Harris

Il telefono di Mr Harrigan contiene numerose canzoni in tutta la sua colonna sonora che aiutano a sottolineare il viaggio di formazione di Craig e la situazione inquietante in cui si trova l’adolescente quando scopre di poter comunicare con i morti.

Chi ha composto la partitura?

Oltre a una serie di musica concessa in licenza, Mr Harrigan’s Phone presenta anche una colonna sonora originale opera del compositore Javier Navarrete.

Il compositore di origine spagnola ha creato musica per film e programmi TV dagli anni ’80, con crediti notevoli come i recenti film horror Antlers, Greta e Byzantium, i film d’azione e avventura Wrath of the Titans e Inkheart, nonché Pan’s Labyrinth e Hemingway & Gellhorn della HBO per il quale ha ottenuto rispettivamente una nomination all’Oscar e un Emmy Award.

