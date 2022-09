Ogni canzone del film di Marilyn Monroe è stata esplorata

Marilyn Monroe era una donna dai molti talenti e oltre a recitare e fare la modella, era anche una cantante affermata.

Non sorprende, quindi, che il nuovo film biografico di Netflix sulla star, Blonde, contenga alcune delle sue canzoni iconiche.

Ma esattamente quali brani toccanti sono presenti nella colonna sonora di Blonde, chi li canta nel film e chi c’è dietro la colonna sonora eterea del film?

Blonde è arrivato su Netflix mercoledì 28 settembre 2022.

Basato sull’omonimo romanzo bestseller di Joyce Carol Oates e interpretato da Ana de Armas, Blonde racconta la storia di Marilyn Monroe.

Il film descrive in dettaglio come è cresciuta da un’infanzia instabile come Norma Jeane Mortensen fino a diventare una delle persone più riconoscibili al mondo.

Tuttavia, l’ascesa alla celebrità di Marilyn non è facile poiché la sua vita dietro le quinte è devastata da problemi relazionali, sfruttamento, abusi di potere e tossicodipendenza.

Colonna sonora bionda

Marilyn Monroe ha cantato in numerosi film in cui ha recitato e quindi non sorprende che Blonde abbia alcuni di questi brani iconici nella sua colonna sonora.

Ana de Armas non canta in Blonde

Mentre Ana de Armas brilla nei panni della leggendaria Marilyn Monroe in Blonde, non presta la sua voce alle varie canzoni del film.

In effetti, non è nemmeno la vera voce di Marilyn che sentiamo.

Invece, quel ruolo va all’attrice Vanessa Lemonides che è accreditata come la voce cantata di Marilyn nel film e fa un lavoro incredibile nel ricreare le iconiche performance vocali di Monroe.

Vanessa Lemonides sarà un nome sconosciuto a molti poiché l’attrice è apparsa in gran parte in produzioni teatrali e in ruoli vocali come Robots, Dora the Explorer, Ice Age: Continental Drift, Rio 2 e il videogioco Grand Theft Auto V.

Chi ha composto la partitura?

Nick Cave e Warren Ellis sono i compositori dietro la colonna sonora di Blonde.

La musica eterea e pesante di synth, accompagnata da un piano malinconico, sembra quasi appartenere a un film poliziesco noir di fantascienza come Blade Runner.

Il duo di artisti di Blonde ha lavorato insieme a numerosi progetti nel corso degli anni, tra cui L’assassinio di Jesse James da parte del codardo Robert Ford, Hell or High Water, The Proposition, Wind River, nonché War Machine di Netflix e il recente Dahmer – Monster: The Jeffrey Serie di storie di Dahmer.

In concomitanza con l’uscita di Blonde, la colonna sonora del film è stata resa disponibile su Spotify e Apple Music.