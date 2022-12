Ogni canzone del film di Guillermo del Toro

La musica in un film o in una serie TV può spesso creare o distruggere il prodotto finale poiché l’uso di canzoni o colonne sonore originali può aiutare ad aggiungere la giusta emozione a ogni scena.

È qualcosa di ugualmente importante indipendentemente dal fatto che il film sia un film d’azione ad alto budget o un musical d’animazione e Pinocchio di Guillermo del Toro rientra in quest’ultima di queste due categorie.

Il film in stop-motion è un vero lavoro d’amore e questo è esemplificato nella musica del film, ma quali canzoni sono presenti nella colonna sonora di Pinocchio e chi ha composto la sua affascinante colonna sonora?

Pinocchio di Guillermo del Toro è approdato su Netflix venerdì 9 dicembre 2022.

Accanto alla leggenda della stop-motion Mark Gustafson, Del Toro reinventa la classica storia di Carlo Collodi del leggendario burattino che non vuole altro che essere un bambino vero.

Interpretato dal relativamente nuovo arrivato Gregory Mann accanto a una litania di star affermate, il film segue Pinocchio in un’avventura musicale incantata che trascende i mondi e rivela il potere vivificante dell’amore.

Pinocchio di Guillermo del Toro © Netflix

Colonna sonora di Pinocchio di Guillermo del Toro

Come musical, Pinocchio di Guillermo del Toro presenta una serie di canzoni originali eseguite dal cast del film con le melodie della colonna sonora, tra cui:

Pinocchio di Guillermo del Toro © Netflix

Chi ha composto la partitura?

Oltre a una serie di canzoni originali create per il film, Pinocchio presenta anche una colonna sonora affascinante e giocosa, opera del compositore francese Alexandre Desplat.

Nato a Parigi, il compositore 61enne crea musica per film e serie TV dalla metà degli anni ’80 e ha all’attivo circa 200 crediti.

Due volte vincitore dell’Oscar, Desplat ha vinto i suoi Academy Awards per i film The Grand Budapest Hotel e The Shape Of Water, dove ha anche collaborato con Guillermo del Toro.

Altri film degni di nota a cui Alexandre Desplat ha lavorato includono The Midnight Sky, Little Women, The Secret Life Of Pets, The Danish Girl, Zero Dark Thirty, Argo così come le parti 1 e 2 di Harry Potter e i Doni della Morte.

Il compositore è anche un collaboratore frequente di Wes Anderson e oltre a comporre la colonna sonora di The Grand Budapest Hotel, ha anche creato la musica per The French Dispatch, Isle Of Dogs, Moonrise Kingdom e Fantastic Mr Fox.

La colonna sonora di Alexandre Desplat e le canzoni della colonna sonora sono disponibili in un album appena pubblicato che è disponibile per lo streaming tramite Spotify e Apple Music.