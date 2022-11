Ogni canzone dei nuovi episodi

Da quando è arrivata per la prima volta su Netflix nel 2018, la serie in lingua spagnola Elite ha affascinato i fan per i suoi colpi di scena sbalorditivi e le sue svolte drammatiche.

Oltre al dramma, ogni stagione è stata anche ricca di musica e poiché la sesta stagione vede Isadora aprire un nuovo club in città, ogni episodio è pieno di melodie perfette per festeggiare.

Ma quali canzoni sono presenti nella colonna sonora della sesta stagione di Elite?

La sesta stagione di Elite è arrivata su Netflix venerdì 18 novembre 2022.

La nuova stagione riprende gli eventi dopo la morte di Samuel nella stagione 5 quando inizia un nuovo anno scolastico a Las Encinas.

C’è un nuovo preside che spera di ripristinare la reputazione della scuola mentre una miriade di nuovi studenti fa sentire la propria presenza durante i nuovi episodi.

Ari si fa girare la testa dal nuovo arrivato Nico, Isadora apre un nuovo club in città mentre Iván e suo padre, Cruz, devono affrontare una serie di difficili sfide.

Élite © Netflix | Matías Uris

Colonna sonora della sesta stagione d’élite

Ogni episodio della sesta stagione di Elite è pieno di musica e le canzoni presenti nella colonna sonora sono:

Episodio 1 | Ansia

Episodio 2 | Selfie

Episodio 3 | Nudo

Episodio 4 | Guerra

Élite © Netflix | Matías Uris

Episodio 5 | Lutto

Episodio 6 | Tina

Episodio 7 | Maschere

Episodio 8 | Separazione

Élite © Netflix | Matías Uris

La stagione 6 di Elite è disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata venerdì 18 novembre 2022.

