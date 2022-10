La colonna sonora di Midnight Club è piena zeppa di ritorno al passato degli anni ’90 e inni nostalgici mentre il creatore Mike Flanagan imposta un tono retrò per la sua ultima serie horror Netflix.

Ogni episodio dell’originale Netflix contiene musica che trasmette e migliora ulteriormente l’atmosfera, sottolineando questa storia di malato terminale con emozione.

Quali canzoni del passato sono effettivamente presenti nella colonna sonora di The Midnight Club?

Il club di mezzanotte © Netflix | Eike Schroter

Anteprima della trama e data di uscita di The Midnight Club

L’ultima serie di Flanagan è arrivata sui nostri schermi, arrivando su Netflix il 7 ottobre 2022.

La serie vede come protagonista Iman Benson nel ruolo del protagonista Ilonka, un’adolescente a cui è stata recentemente diagnosticata una malattia terminale che decide di trascorrere il resto dei suoi giorni vivendo al Brightcliffe Hospice. È a Brightcliffe che Ilonka stringe amicizia con i suoi coetanei malati terminali e si ritrova a far parte dell’illusorio Midnight Club.

I ragazzi si riuniscono allo scoccare della mezzanotte per condividere storie spaventose e tentare di spaventarsi a vicenda, inciampando in più di quanto si aspettassero quando scoprono un diario del passato, che cita rituali e sacrifici di sangue.

La serie include anche le interpretazioni di Igby Rigney come Kevin, Ruth Codd come Anya, Annarah Cymone come Sandra, William Chris Sumpter come Spencer, Adia come Cheri, Sauriyan Sapkota come Amesh e Aya Furukaw come Natsuki.

Colonna sonora del club di mezzanotte

Il trailer ufficiale di The Midnight Club di Netflix su YouTube

In ogni episodio della serie horror per adulti, la colonna sonora presenta una varietà di inni del passato, brani classici degli anni ’90 e cover del 21° secolo. I brani che caratterizzano sono:

Episodio 1 | Il capitolo finale

COLLEGATO da Stereo MCs

Canzone d’amore interstatale di Stone Temple Pilots

Insane in the Brain di Cypress Hill

Non si ferma al The Math Club ft. Grand Puba

Il tuo amore mi sta conquistando di SK Project con Roberta Gilliam

Brilla per anima collettiva

Vieni dove giace il mio amore sognando di John McCormack

Sei tutto ciò di cui ho bisogno per cavarmela di Marvin Gaye e Tammi Terrell

Flagpole Sitta di Harvey Danger

Episodio 2 | I due dana

Acid & Strobe di Tosch

Glicerina di Bush

No Rain di Blind Melon

Episodio 3 | Il cuore malvagio

Joey di Concrete Blonde

Starry Eyes di Audio Jane

Heartbreaker di The Math Club e Fatlip

Bound For The Floor di Local H

Scatta una foto per filtro

Episodio 4| Dammi un bacio

Questi incantesimi di Seven Simons

Mondo ordinario dei Duran Duran

Creepin di Deja Old Skool

Episodio 5| Ci vediamo dopo

Stasera al chiaro di luna di Morrie Morrison Orchestra

Whatta Man di Salt-N-Pepa con En Vogue

Mic Check di Rory Hoy ft. DJ Angelo

Step Up di Fatbelly

Baby I Know di Audio Jane

Hands Of Time di Groove Armada

Non posso impedirmi di morire di Ada Lea

Episodio 6| Strega

Loud Street di Pot Valiant

Ti ho preso (dove ti voglio) di The Flys

Storia da raccontare di Navarra

Che Flava da Cattiva Influenza

My Lovin’ (You’re Never Gonna Get It) di En Vogue

Episodio 7| Anya

Glicerina di Bush

Good Riddance dei Green Day (interpretato da Cheri)

Le stagioni al sole di Terry Jacks

Episodio 8| Strada verso il nulla

Mmm Mmm Mmm Mmm di Crash Test Dummies

Wave of Mutilation (UK Surf) di The Pixies

Fai finta che siamo morti per L7

Fell on Black Days dei Soundgarden

Episodio 9| L’eterno nemico

Drink Til We Sound Like di Funkdoobiest

Creep di TLC

Imposta alla deriva su Memory Bliss di PM Dawn

Groove è nel cuore di Deee-Lite

Devo essere… Andando avanti di PM Dawn

Episodio 10| Mezzanotte

Hold My Hand di Hootie e il Blowfish

Pericolo di Richard Marx

