Offerte Black Friday e Cyber ​​Monday di Netflix per il 2022

Ogni anno, milioni di persone si riversano su Internet durante il Black Friday per fare un affare, e se stai cercando di fare lo stesso con il tuo abbonamento Netflix, potresti non essere all’altezza, ma ci sono alcuni trucchi per il Black Friday che ti cattureranno dispositivi Netflix più economici. Ecco la nostra guida al Black Friday di Netflix per il 2022.

Come abbiamo spiegato l’anno scorso, Netflix non offre offerte speciali del Black Friday sull’abbonamento stesso.

Infatti, a differenza di quasi tutti i suoi concorrenti, Netflix non sconta mai i suoi abbonamenti.

La cosa più vicina a cui siamo arrivati ​​negli ultimi mesi è il nuovo livello pubblicitario che riduce il prezzo di Netflix in cambio di pubblicità.

Il piano più economico di Netflix con supporto pubblicitario denominato “Basic with Ads” costa $ 6,99 al mese negli Stati Uniti o £ 4,99 nel Regno Unito.

Di conseguenza, non sarai in grado di ottenere Netflix a un prezzo inferiore questo Black Friday. Confrontalo con artisti del calibro di HBO Max, Hulu, Paramount +, Roku e altri, con sconti fino all’80%.

Google offriva Netflix a un prezzo inferiore con qualsiasi acquisto di un Chromecast durante il Black Friday, ma ora l’accordo è in vigore con HBO Max.

Le offerte del Black Friday del negozio di Netflix

L’anno scorso, Netflix ha lanciato il suo negozio che offre prodotti di tutti i tuoi titoli Netflix preferiti e quest’anno organizzano un’enorme vendita del Black Friday.

Secondo il nostro conteggio, 588 prodotti sul negozio di Netflix sono in vendita, con sconti fino al 30% su tutto il sito. Il negozio contiene cose come cimeli, magliette, cuscini, poster, CD, vinili, peluche e altro ancora.

Copre anche uno spettro di spettacoli e film, a prescindere dai preferiti dai fan Gioco di calamari, Cose più strane, o Bridgerton o titoli di nicchia come Bebop cowboy, Entergalactic, OXENFREE, All of Us Are Deado Yasuke.

Tutte le offerte sono disponibili nella pagina di raccolta degli eventi del Black Friday di Netflix e si applicano alla maggior parte delle regioni, inclusi Stati Uniti e Regno Unito.

Per Netflix, le loro offerte sono valide fino a lunedì 28 novembre 2022, 23:59 PST e sono previste esclusioni. Gli sconti non sono cumulabili con altre offerte.

Acquisterai qualcosa durante i saldi del Black Friday di Netflix? Fateci sapere nei commenti.