Octavia Spencer è quasi finita in prigione a causa dei soldi falsi di Ryan Reynolds

Ogni volta che sentiamo il nome Ryan Reynolds, assumiamo automaticamente qualcosa divertente deve essere successo. egli è il re degli scherzi e, ovviamente, il suo senso dell’umorismo è estremamente famoso. Ora l’attore sarà padre di un quarto figlio, ma lui stesso ama scherzare con i suoi co-protagonisti come un bambino. Questa volta ha fatto una battuta sul suo Spiritoso la co-protagonista, Octavia Spencer, che l’ha quasi mandata in prigione.

Spiritoso è il film recente in cui Ryan Reynolds ha recitato insieme Will Ferrell, Octavia Spencer, Sunita Mani e Patrick Page. Questa commedia musicale americana a tema natalizio è la rivisitazione dello scrittore classico, di Charles Dickson romanzo del 1843 Un canto natalizio. Bene, una volta, Will Ferrell e La proposta l’attore ha fatto uno scherzo in un talk show televisivo in diretta. E ora, il Piscina morta star ha fatto uno scherzo a un altro co-protagonista.

Ryan Reynolds ha quasi mandato Octavia Spencer in prigione

Sebbene sia risaputo che Reynolds ama i buoni scherzi, ha tirato a pericoloso ancora divertente scherzo questa volta. E l’abbiamo già detto e vorremmo ripeterlo, Jimmy Fallon è uno degli intervistatori più abili di sempre. Perché può estrarre le storie dagli intervistati e rendere più divertente ascoltarle. Bene, Ottavia Spencer ha avuto uno di questi incidenti quando è apparsa Lo spettacolo di stasera con Jimmy Fallon. Sul set del loro film, Spiritoso, ha dato una banconota da $ 100 a Octavia. Non si rendeva conto che lo era solo un puntello dal set, l’ha conservata con la massima eccitazione. E poi, questo è quello che è successo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Tonight Show (@fallontonight)

Con la bella banconota da $ 100, l’attrice stava per usarla. Fu allora che si rese conto Ben Franklin sembrava davvero strano in questo conto. Quando lo ha rivelato, Jimmy ha tirato fuori l’elica del Banconota da 100 dollari con la faccia di Ryan invece di quello di Ben Franklin.

Questo è ciò che Octavia stava per usare al negozio di alimentari, che potrebbe averla mandata in prigione. Bene, si è resa conto in tempo che si trattava di un oggetto di scena dal set del film e non di una vera banconota.

Bene, è positivo che si sia resa conto che era un oggetto di scena e quindi l’ha salvato nella sua collezione di oggetti di scena dai set dei film a cui ha lavorato.

