Nuovo Stranger Things stagione 4 Funko Pop! finalmente arrivano le cifre!

Dal momento in cui gli ultimi episodi di Cose più strane la stagione 4 è arrivata su Netflix il 1 luglio, i fan hanno atteso con ansia l’arrivo di nuovi prodotti ispirati agli episodi finali della stagione. E ora il nostro momento è finalmente arrivato!

Poco più di un mese dopo la caduta degli episodi finali, Funko ha finalmente annunciato una nuova ondata di Cose più strane Funko Pop! figure ispirate alla seconda parte della quarta stagione dello show.

La nuova collezione di figure include otto nuove figure ispirate all’ultima stagione dello spettacolo, comprese le nuove figure di Erica, Mike, Robin, Eleven e Steve, oltre alle prime figure di Argyle, Vecna ​​e il Demobat! Onestamente, l’unica cosa che manca è una nuova figura di Eddie, ma speriamo che possa ancora arrivare.

Dove acquistare i nuovi personaggi Funko della stagione 4 di Stranger Things

Se speri di mettere le mani sul nuovo Cose più strane stagione 4 Funko Pop! cifre, ci sono alcune opzioni a cui puoi rivolgerti. Innanzitutto, puoi aspettare che arrivino sugli scaffali entro la fine dell’anno presso vari rivenditori quando arriveranno nei negozi l’anno prossimo. Tuttavia, se non vuoi rischiare semplicemente di trovarli presso i tuoi rivenditori locali, puoi anche preordinare l’intera collezione di personaggi ora!

Con la nuova collezione finalmente confermata, i fan possono recarsi oggi su Entertainment Earth per preordinare l’intera collezione di personaggi! Come nella maggior parte dei rivenditori, le cifre saranno vendute al dettaglio per $ 11,99 ciascuna, che è diventato il prezzo standard per Funko Pop! cifre in questi giorni.

Data la velocità con cui la prima ondata di figure della stagione 4 è andata esaurita una volta che sono arrivate sugli scaffali, consigliamo vivamente di preordinare le figure che speri di aggiungere alla tua collezione in modo da ottenerle prima che si esauriscano.

