Nuovo anime su Netflix a settembre 2022

Per gli standard di Netflix, sarà un altro mese intenso di nuovi anime su Netflix. I fan degli anime possono aspettarsi altri Pokemon, nuovi episodi dell’anime più metal della libreria, un film visivamente sbalorditivo dei creatori di Baffo viae, infine, un anime ambientato nel mondo di Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red. Ecco tutti i nuovi anime su Netflix a settembre 2022.

Nel caso ve lo foste perso, stiamo anche tenendo traccia di tutti gli anime in arrivo su Netflix nell’agosto 2022.

Di seguito è riportato l’elenco programmato degli anime in arrivo su Netflix USA a settembre 2022:

Bastardo!! -Heavy Metal, Dark Fantasy- (Nuovi Episodi) N

Le stagioni: 1 | Episodi: 24Genere: Azione, Avventura | Tempo di esecuzione: 25 minutiLancio: Kishou Taniyama, Tomori Kusunoki, Youko Hikasa, Hiroki Yasumoto, Nao TouyamaData di uscita di Netflix: 15 settembre 2022

Basato sul videogioco degli anni ’90, Bastard!! certamente spinge i confini e conferma pienamente che non tutti gli anime sono per bambini. Presto arriveranno altri undici episodi!

L’Armata Ribelle Oscura, che ha in programma di resuscitare il dio della distruzione Anthrasax, continua ad espandere il suo potere nel tentativo di governare il mondo, guidata dai quattro Re Divini, estremamente potenti. Il Regno dei Metallicana nel Continente Metallion Centrale viene assalito dall’Armata Ribelle Oscura guidata da uno stregone. Per salvare il regno, Tia Noto Yoko, figlia del Gran Sacerdote, deve prendere una decisione: deve resuscitare l’antico grande mago che un tempo complottava per governare il mondo e che è sigillato nel suo amico d’infanzia Lucien Renren. L’unica cosa che può annullare il sigillo è il bacio da vergine di una vergine. Di fronte a un pericolo imminente, Yoko mette le sue labbra su quelle di Lucien e, in quel momento, un’energia oscura e potente riempie l’aria. Il protagonista più forte, più selvaggio e più bello, il leggendario mago Dark Schneider, è finalmente rianimato!

Alla deriva verso casa (2022) N

Direttore: Hiroyasu IshidaGenere: Avventura, Dramma | Tempo di esecuzione: 119 minutiLancio: Inori Minase, Kana Hanazawa, Yumiko Kobayashi, Daiki Yamashita, Asami SetoNetflix Data di uscita: 16 settembre 2022

Un bellissimo nuovo film anime dallo studio dietro Un soffio di distanza, Alla deriva per casa è già visivamente uno dei titoli meglio animati su Netflix nel 2022.

In una calda giornata estiva, Kosuke ei suoi amici visitano un condominio abbandonato a causa della demolizione, ma il gruppo si ritrova al centro di uno strano fenomeno. Trovandosi circondati da un oceano infinito, Kosuke ei suoi amici devono in qualche modo trovare la strada di casa.

Pokémon: The Arceus Chronicles (serie limitata) N

Le stagioni: 1 | Episodi: 4Genere: Azione, Avventura | Tempo di esecuzione: 25 minutiLancio: Sarah Natochenny, Zeno Robinson, Emily Jennes, Eric StuartData di uscita di Netflix: 23 settembre 2022

Con Pokemon Ultimate Journeys attualmente in onda in Giappone, prima che arrivi su Netflix, i fan possono aspettarsi Arceus Chronicles, uno speciale in quattro parti che è stato rilasciato in Giappone nel gennaio 2022 per promuovere l’uscita del videogioco Pokémon Arceus.

Quando Ash, Pikachu e i suoi amici ricevono un messaggio misterioso dal Pokémon misterioso Arceus, si incontrano con il loro vecchio amico Brock e si dirigono al Monte Corona per indagare. Lì, trovano un Heatran furioso e il gruppo responsabile: il Team Galactic, che in precedenza si pensava fosse smantellato. I comandanti della squadra sono determinati a trovare il loro leader scomparso aprendo un cancello tra le dimensioni. Con un trio di Pokémon leggendari e la Campionessa di Sinnoh Cynthia dalla loro parte, i nostri eroi hanno molto aiuto, ma avranno bisogno di tutto ciò che possono per salvare Sinnoh!

Cyberpunk: Edge-runners (Stagione 1) N

Le stagioni: 1 | Episodi: 10Genere: Fantascienza | Tempo di esecuzione: 25 minutiLancio: Aoi Yuuki, KENN, Kazuhiko Inoue, Kenjirou Tsuda, Tomoyo KurosawaData di uscita di Netflix: settembre 2022

Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red è stato uno dei videogiochi più attesi dell’ultimo decennio e, sebbene non sia sempre stato all’altezza delle enormi aspettative, ha generato uno dei mondi immaginari più affascinanti dei videogiochi. Ci avviciniamo ai due anni dalla sua uscita e finalmente arriva l’attesissimo anime di Studio Tigger, ambientato nel mondo di Cyberpunk.

Un ragazzo di strada che cerca di sopravvivere in una città del futuro ossessionata dalla tecnologia e dalla modifica del corpo. Avendo tutto da perdere, sceglie di rimanere in vita diventando un Edgerunner: un fuorilegge mercenario noto anche come Cyberpunk.

Quale anime guarderai su Netflix a settembre 2022? Fateci sapere nei commenti qui sotto!