Nuovo anime su Netflix a ottobre 2022

Ottobre sarà un altro mese emozionante per i fan degli anime su Netflix. Questo mese arriva una nuovissima stagione di Pokémon, insieme a una commedia romantica che prende in giro i sim di appuntamenti, altri episodi di Tigre e Coniglioe un nuovissimo anime horror, Eccezioneche presenta l’opera d’arte del leggendario artista giapponese Yoshitaka Amano.

Nel caso ve lo foste perso, stiamo anche tenendo traccia di tutti gli anime in arrivo su Netflix a settembre 2022.

Di seguito è riportato l’elenco programmato degli anime in arrivo su Netflix USA nell’ottobre 2022:

Tiger & Bunny 2 (Nuovi episodi) N

Le stagioni: 2 | Episodi: 50Genere: Azione, Avventura | Tempo di esecuzione: 25 minutiData di uscita di Netflix: 7 ottobre 2022

Altri dodici episodi di Tigre e Coniglio 2 sarà disponibile per lo streaming su Netflix! Tutti i dodici episodi saranno disponibili per lo streaming al momento del rilascio.

Nell’anno 1978, in una versione alternativa di New York City, individui superpoteri conosciuti come NEXT vagano per la città come supereroi a noleggio. Gli eroi più famosi lavorano per una società sponsor e i loro costumi sono una bacheca pubblicitaria superpotente. Le loro imprese e attività eroiche vengono monitorate su Hero TV e alla fine della stagione l’eroe con il punteggio più alto viene incoronato “Re degli eroi”.

Eccezione (Stagione 1) N

Le stagioni: 1 | Episodi: da definireGenere: Drammatico, Orrore | Tempo di esecuzione: da definireData di uscita di Netflix: 13 ottobre 2022

Il nuovissimo anime horror di Netflix entusiasmerà sicuramente i fan degli anime di tutto il mondo quando apprenderanno che il leggendario artista giapponese Yoshitaka Amano, l’uomo dietro la bellissima arte del franchise di Final Fantasy, ha disegnato i personaggi di Eccezione.

In un lontano futuro, gli esseri umani sono stati costretti a lasciare la Terra e migrare verso un’altra galassia. Una squadra avanzata di veicoli spaziali arriva su un pianeta che deve essere terraformato. Ogni membro del team viene prodotto da una stampante 3D biologica.

Pokémon: Ultimate Journeys: The Series (Stagione 1) N

Le stagioni: 1 | Episodi: 12Genere: Azione, Avventura | Tempo di esecuzione: 25 minutiData di uscita di Netflix: 21 ottobre 2022

Ultimate Journeys è la serie Pokémon più emozionante di sempre su Netflix mentre Ash e Goh continuano le loro avventure nel mondo dei Pokémon, Ash inizia la sua ascesa tra i ranghi della serie World Coronation e Goh continua il suo obiettivo di catturare il leggendario Pokémon Mew.

Romantic Killer (Stagione 1) N

Le stagioni: 1 | Episodi: da definireGenere: Commedia, Romantico | Tempo di esecuzione: 25 minutiData di uscita di Netflix: 27 ottobre 2022

I simulatori di incontri sono sempre stati uno dei generi di videogiochi giapponesi più popolari. Romantic Killer, l’imminente commedia romantica di Netflix prende in giro il simulatore di appuntamenti che ci aspettiamo sia molto popolare tra gli abbonati.

Anzu Hoshino presta tutta la sua attenzione ai videogiochi e tutto ciò che vuole fare è giocare ai videogiochi. Con suo sgomento, appare un mago da un mondo magico e costringe Hoshino a prendere parte a un progetto per fermare il declino della popolazione del suo mondo. Trovandosi a vivere la sua stessa simulazione di appuntamenti, tutto ciò che Hoshino vuole fare è tornare a casa per videogiochi, gatti e cioccolato.

